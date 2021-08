'Parece su abuela'; critican aspecto físico de la hija de Jennifer Lopez de 13 años

A través de portales de espectáculos surgieron esta semana algunas fotografías de paparazzi tomadas a Jennifer Lopez y a su hija Emme Maribel Muñiz en las calles de Los Ángeles, California.

En ellas aparece JLO con un atuendo gris con su tonificado abdomen al descubierto y su hija de 13 años de edad, una falda larga, un top blanco y suéter tejido.

La menor lucía su melena rizada con las tonalidades azul y verde, sin embargo, su aspecto 'casual' generó múltiples comentarios negativos en la red.

"Pensé que era la abuela de JLo", "Definitivamente la plata no lo es todo", "Creí que la cría era una señora mayor", "Esa joven nunca se le ve feliz", "Jlo de 15 y su hija de 40", fueron algunos comentarios que hicieron en redes sociales.

Aunque la mayoría eran críticas, también hubo gente que reaccionó preocupada por la salud de la menor, pues aseguraron que nunca se le ha visto feliz con su madre y señalaron posible depresión.

"Todos criticando sus atuendos pero nadie se fija en la carita de esa niña, no se ve feliz", "Mujeres que por estar pendiente de hombres, no se dan cuenta de los cambios de los hijos", "Esa niña no se ve feliz", comentaron.