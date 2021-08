Rezagados de 50 a 59 años hacen larga fila en Hospital General de Torreón por vacuna antiCOVID

Que comparación a los hijos de esta gente, que no respetaban las reglas ni el hacer fila.

Por lo que veo eres de los seguidores de Paty Navidad que no creen en el Covid esperemos que no vayas a estar rogando por ayuda como ella, cuando estés contagiado sin poder respirar y a punto de la intubacion.

mabesa

Hoy, 11:04 am

publicado por: Manuel Belagun Salazar

Sin importar la razón por la que se dio el rezago es aplaudible la decisión de aplicársela, siempre considerando que la vacuna es voluntaria, gratuita, protege para que si te contagias no se agrave y en el mejor de los casos no necesite hospitalización siempre y cuando no se dejen pasar muchos días con los síntomas que pueden derivar en covid

