Tunden a integrante de RBD por no apoyar campaña de vacunación antiCOVID

Cuando se trata de todo lo referente a la banda mexicana RBD, los fans no dudan en apoyar a la agrupación, sin embargo, esta vez no fue el caso, luego de que uno de sus integrantes se mostrara en contra de una campaña de vacunación antiCOVID-19.

Christopher Uckermann se vio envuelto en una controversia internacional tras solicitar al gobierno brasileño que no utilizara la imagen de RBD para promover la vacuna en su país.

La polémica inició después de que las autoridades locales de la ciudad brasileña de Sobral realizaran una serie de publicaciones con personajes de series, películas o telenovelas para incentivar a la población para que asista a la inmunización.

Por tanto, entre las imágenes se colocó una de todo el elenco que conformó la famosa telenovela Rebelde. No obstante, para Christopher esto no resultó gracioso y no tardó en responder contundentemente.

“Dejen de usar Rebelde para promocionar. Nosotros no tenemos nada que ver con esto”, expresó.

Luego de su declaración, los usuarios arremetieron inmediatamente contra él y le solicitaron que no dijera imprudencias. Asimismo, otros internautas mencionaron a los demás integrantes del elenco para que dieran su opinión al respecto.

“Sólo quédate en silencio 5 minutos”, le respondió una usuaria al actor. Mientras que otra añadió: “Cállate cariño, mejor habla tú @ponchohb, por favor denle a este hombre tiempo y reemplázalo en la gira del próximo año. Sálvanos de este martirio”.

Los cibernautas añadieron que estaban a favor de este tipo de estrategias que promovió el gobierno de Sobral, pues era algo muy característico con lo que las personas podían identificarse.

“Todo mi apoyo a la campaña de vacunación con RBD y Rebelde, porque esto representa a toda una generación, ¡mi generación!”, señaló un usuario.

Por otra parte, tanto Poncho Herrera como Maite Perroni dejaron sólo a Christopher en su postura, pues ellos desde sus redes personales continuaron promoviendo la vacunación.

Vacúnate. — Alfonso Herrera (@ponchohd) August 13, 2021

Recuerden que esto no ha terminado familia… Aunque estemos vacunados es importante no bajar la guardia.. Por ti, por mi, por los que amamos ❤️ pic.twitter.com/quYWG77oP2 — Maite Perroni B. (@maiteperroni) August 16, 2021