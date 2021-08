En condiciones de clases, 80 % de escuelas en La Laguna de Durango

Al menos un 80 por ciento de las 1,206 escuelas de nivel básico de la región Laguna de Durango se encuentran en condiciones para regresar de forma presencial este 30 de agosto para iniciar el nuevo ciclo escolar 2021-2022, anunció el subsecretario de Educación, Cuitláhuac Valdés Gutiérrez, quien aclaró que será de forma voluntaria por parte de los padres de familia.

La estrategia de atención se definirá hasta que se tenga la certeza del número de niños que no regresarán de manera presencial por lo que no se descarta que sea de manera híbrida. "Será un doble trabajo para los maestros y maestras…En aquellos casos en que decidan no enviarlos los van a tener que atender a distancia como lo hicieron en estos 17 meses. Tenemos muchas escuelas también que tienen saturación, si deciden llevarlos a todo, necesitamos un sistema semipresencial para poder respetar los protocolos y medidas sanitarias para no poner en riesgo a nuestros niños", explicó el titular de Educación.

Sobre el 20 por ciento restante, dijo que habrá instituciones donde podrían iniciar clases después del 30 de agosto. "No esperemos regresar en las mismas condiciones en las que dejamos a las escuelas en marzo del año pasado porque ha cambiado mucho, los robos, el vandalismo, cuando menos que haya las mismas condiciones para regresar", recalcó el funcionario.

Al momento, hay 14 planteles que no se encuentran en condiciones al no contar con servicio eléctrico, "pero se están atendiendo", aseguró Valdés.

El funcionario dijo que de forma conjunta, la autoridad educativa, los sindicatos de maestros así como los padres de familia que forman parte de los Comités de Participación de Salud Escolar, llevan a cabo revisiones de los planteles escolares, las cuales podrían concluir esta misma semana. "Se hará un comunicado, se firmará por las tres partes si hay condiciones de regresar o no", añadió.

Asimismo, el subsecretario de Educación dijo que las directivas de las instituciones educativas no están en condiciones de solicitar la lista de útiles escolares para este regreso debido a la difícil situación económica por la que atraviesan la mayoría de las familias.

"Si hay útiles del año pasado que pueden servir, podrán utilizarlos, ha sido mucho el daño económico que han sufrido nuestras familias, tenemos que ser sensibles ante esta situación", aclaró.

Nuevo ciclo escolar

Regreso a clases en La Laguna de Durango:

* El 80 por ciento de los planteles de educación básica se encuentran en condiciones de regresar a clases presenciales.

* El regreso será de forma voluntaria.

* De acuerdo al número de niños cuyos padres decidan no enviarlos a clases presenciales, se determinará la mecánica de atención, la cual podría ser de forma virtual.