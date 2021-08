Organizaciones civiles critican extracción ilícita de pozos de agua

cocacola1

Hoy, 9:24 am

publicado por: jose de juan martinez lopez

Tambien hay NORMAS y LEYES INJUSTAS QUE DEBEN SER DEROGADAS ,EN ESTE CASO QUE NOS COMPETE , ACUMULAMIENTO DE AGUA EN PRESAS es injusta e ilegal , PUES ATENTAN PRIMERO CONTRA SOCIEDAD Y DESPUES CONTRA NATURA ANTEPONIENDO INTERE$$$E$$ DE POLITICO$$$ Y EMPRE$$$ARIO$$$ $$$IN E$$$CRUPULO$$$!!! . Tal es caso que ahora ciudades de ex Comarca Lagunera padecen escasez de agua y natura se vio afectada con desaparicion de Rio Nazas y Lagunas de Mayran !!!,,, no toda norma y ley es justa cuando atenta derecho individual , colectivo y va contra natura !!!

replyresponder thumb_up 0 thumb_down 0