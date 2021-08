Los Buitres de Sinaloa y Simón León graban video musical en Parras

De nueva cuenta Parras se volvió el escenario ideal para que un video luzca al máximo gracias a la belleza de este Pueblo Mágico.

Los Buitres de Culiacán y Simón León llegaron el pasado fin de semana a la tierra de los fastuosos viñedos para grabar el video de Con toda la actitud.

Se trata del próximo sencillo del lagunero, compuesto por Horacio Palencia, tras haber reversionado el tema Dos enamorados de la Industria del amor.

El Siglo de Torreón visitó Parras justo en el rodaje del videoclip. Simón y Los Buitres charlaron en exclusiva de esta unión que los tiene muy contentos.

"Estoy feliz de anunciarles este gran proyecto, esta gran colaboración que estoy seguro será un trancazo musical", comentó Simón.

De acuerdo con Jesús Sosa, de Los Buitres, la melodía que fusiona el género de la banda sinaloense con tololoche y bajo sexto "va a dar mucho de que hablar".

"El tema es de Horacio Palencia, quien anda con todo. Se logró hacer un punto medio entre nuestra música y la de León. La grabamos en Mazatlán y quedó increíble", sostuvo.

Simón dio a conocer que desde hace bastantes años admira la música que realizan Los Buitres.

"Yo soy fan de ellos. Me siento honrado y orgulloso de poder cantar con ellos. Horacio me mandó la canción, se la envié a Los Buitres y coincidimos en que podíamos hacer algo lindo; fue entonces que le dimos para delante".

En cuanto al título de la melodía, León informó que de igual manera exhorta a la gente a salir adelante en estos tiempos complicados.

"Con toda la actitud, así debemos estar ahora ante tantas tragedias. Mandamos este mensaje a la gente pa que le eche ganas y salga adelante".

Jesús expresó que quedó fascinado con la naturaleza de Parras, donde grabaron por dos días, y continuaron haciendo escenas en Torreón.

"Es un lugar mágico. El video está quedando muy bien. La trama tocará las fibras de las personas, inclusive saldrán unos niños actuando. Cuenta una historia triste, pero a la vez motivadora; abarca tanto este tema que estamos seguros gustará".

El miembro de Los Buitres aprovechó el encuentro para agradecer el cariño que les han dado los habitantes de la Comarca.

"Estamos contentísimos de que siempre nos reciben bien. Estamos contentos de hacer esta colaboración aquí en La Laguna. Les estamos correspondiendo haciendo buena música".

Simón León platicó que su anterior "single", Dos enamorados, le ha dado hasta ahora bastantes satisfacciones.

"Con el video ya llegamos al millón de visualizaciones en YouTube. Gracias a toda mi gente de la Comarca que lo ha apoyado".

En cuanto a la crisis sanitaria, el intérprete reveló que le ha afectado bastante.

"Con la pandemia la he pasado mal, no les digo que no sufrí. Soy una persona inquieta y estar encerrado me costó bastante trabajo".

Eduardo Sánchez, vocalista de Los Buitres, informó que tras la salida de Con toda la actitud (en septiembre) Simón y ellos podrían hacer una gira en conjunto.

"Tenemos en mente muchas cosas que andan volando. Queremos presentarnos pronto juntos. Le agradecemos a Simón que nos haya invitado a grabar el video en sus tierras", relató.