Paty Navidad fue declarada mentalmente incapaz

A poco más de una semana de haber sido hospitalizada por COVID-19, un cercano a la familia de Paty Navidad reveló que tuvo que ser declarada como mentalmente incapaz para poderla atender médicamente.

Esta fue una decisión de su hermana, pues ella se negaba a recibir el tratamiento por sus creencias y por pensar que la subiría de peso un tipo de medicamento.

"La madrugada del 10 de agosto notó que Paty tenía oxigenación de 81, y asustada, habló de inmediato al 911 para pedir una ambulancia. Cuando los paramédicos llegaron, Paty tuvo un ataque de pánico y gritó que la estaban secuestrando", revelaron a TV Notas.

"Aseguró que Paty está mentalmente incapacitada, pues un tumor en la cabeza la hace perder la noción de lo que dice o hace y por eso no es capaz de tomar decisiones. A partir de esto, los médicos comenzaron a administrarle el medicamento a través del suero y le decían que no le ponían nada... de no haber sido así, ¡ya estaría muerta!", agregó.

Afortunadamente narraron que Paty ya se encuentra estable en el hospital, aún con oxígeno pero avanzando favorablemente.