Los 'outfits' de 'The French Dispatch'

Si hay algo que caracteriza al cine de autor es la minuciosidad de los detalles que hacen que el filme se destaque del resto de su género, y en el caso de Wes Anderson, el vestuario es una pieza fundamental.

En este momento, los cines se preparan para la llegada de la cinta 'The French Dispatch' (La crónica francesa) en el mes de octubre. Esta también ha desatado las expectativas de los cinéfilos dado el buen recibimiento en el festival de Cannes.

Por lo general, los filmes de Wes Anderson se apoderan de la atención del público gracias a la elegancia de cada uno de los encuadres, acompañados de un soundtrack digno de recordar; pero son los vestuarios, que mezclan un estilo vintage con cortes modernos los que hacen cuestionarse al cinéfilo cómo lograr ese look.

Te compartimos las cinco piezas clave para lograrlo.

CORBATA A RAYAS DE BILL MURRAY

Bill Murray es un ejemplo de la forma correcta de llevar un estilo universitario (a la vieja escuela), con una brillante camiseta color limón, un chaleco abotonado y su destacada corbata a rayas.

Es un accesorio en particular que, aunque actualmente muchos han optado por dejar de llevarla, lo cierto es que es posible dar un realce a tu atuendo sabiéndola combinar con el resto de piezas.

AMERICANA DE DOBLE ABOTONADURA DE ADRIEN BRODY

Adrien Brody sabe como llevar un estilo formal con estilo.

En el tráiler de la película lleva una americana de doble abotonadura con solapas de punta de flecha en un color gris clásico.

Brody suele destacar en los films de Wes con papeles fuertes e imponentes, por lo que su atuendo cumple dicho papel y destaca como una pieza indispensable en cualquier armario.

ZAPATOS OXFORD NEGROS DE JEFFREY WRIGHT

Los zapatos Oxford son un clásico que nunca fallan. Cuando se trata de llevar un estilo más formal con estilo, los Oxford son pieza clave, además de existir en una gran cantidad de colores y estilos particulares.

Se rumorea que dentro de la cinta Jeffrey Wright hace un guiño al difunto escritor James Baldwin, a través de un elegante atuendo con detalles como calcetines estampados.

BOINA DE OWEN WILSON

Aunque esta podría parecer un cliché considerando que el filme se desarrolla en Francia, lo cierto es que la combinación de Owen Wilson, con zapatos con cordones, calcetines altos y un jersey con cuello de tortuga es capaz de darle un giro particular.

BLAZER DE LANA DE TIMOTHÉE CHALAMET

El personaje de Timothée Chalamet es uno de los más esperados a ver por los fanáticos de Wes Anderson y uno de los más aclamados por la crítica.

Chalamet se ha destacado en las alfombras rojas por atreverse a llevar trajes diferentes sin perder una estética clásica, y en la nueva película 'The French Dispatch' no es la excepción.

La combinación de un chaleco, con un blazer de la lana es capaz de darle un giro diferente a cualquier look, dado que esta pieza es capaz de cambiar radicalmente el porte de una persona. Esta no es la primera vez que el actor destaca en el cine por este look en particular, dado que seguramente recordará su papel de 'Gatsby' en 'A rainy day in New York'.