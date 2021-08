Ante Atlas, Santos busca romper una racha de tres empates

En busca de su primera victoria en casa, dentro del torneo "Grita México" - Apertura 2021, los Guerreros del Santos Laguna recibirán esta noche a los Rojinegros del Atlas, en una nueva edición del recién creado "Clásico Orlegi".

Los equipos que comparten grupo propietario chocarán en la cancha del estadio Corona, donde "El Cantante" Fernando Guerrero hará sonar su silbato en punto de las 19:00 horas, para dar inicio al tercer partido de los albiverdes, en un lapso de siete días. Será una nueva oportunidad para que los Guerreros puedan resarcirse con sus aficionados, ya que el estadio Corona ha sido una fortaleza prácticamente inexpugnable, pero en esta campaña los de La Laguna han estado más cerca de perder que de triunfar en casa.

Guillermo Almada podría continuar con su sistema de rotaciones, debido a la continuidad de partidos que tiene su equipo y que se acrecentó con esta doble jornada, la primera de tres que tendrá el calendario regular de la Liga MX, debido a las eliminatorias mundialistas.

ATLAS EN TORREÓN

Aunque se mantienen invictos, los albiverdes no están satisfechos por los resultados obtenidos y por ello intentarán regresar hoy a la senda de la victoria ante un Atlas que tiene malos números visitando La Laguna, donde no gana desde el año 2017. En 37 partidos disputados en Torreón, Santos ha salido victorioso en 19 ocasiones, 10 partidos han terminado empatados y el Atlas se ha llevado el triunfo apenas 8 veces; la más reciente fue en la jornada 13 del torneo Apertura 2017, cuando se impusieron por marcador de 0 a 1, con anotación de Bryan Garnica.

A pesar de sus malos números en La Laguna, los Rojinegros mantienen un buen balance en el nuevo estadio Corona del Territorio Santos Modelo, donde se han presentado a jugar 13 partidos, con saldo de 5 ganados, 3 empates y 5 perdidos; la más reciente derrota fue en la jornada 8 del Clausura 2020, por 1 a 0. Ese buen balance para los tapatíos se refleja también en los más recientes 10 enfrentamientos entre Guerreros y Zorros, dominando el resultado de empate que se ha dado en 4 ocasiones, a cambio de 3 victorias por cada bando; el más reciente duelo del "Clásico Orlegi" fue en la jornada 5 del torneo Guardianes - Clausura 2021, que terminó empatado a un gol en el estadio Jalisco.

El equipo jalisciense viene de caer en casa ante el líder América, pero en sus más recientes partidos como visitante no le ha ido del todo mal, con un balance de 4 victorias, 4 empates y 3 derrotas durante las 11 visitas que han realizado durante el año. Para Santos, la obligación en el partido de hoy crece al ser el segundo consecutivo en casa, condición que suele caerles bien a los Guerreros, pues en 7 de las 8 más recientes ocasiones en que los Guerreros han tenido dos jornadas al hilo como locales han conseguido cuando menos 4 puntos.

A su vez, con una victoria ante Atlas, el equipo lagunero evitaría caer en una seguidilla de 4 empates consecutivos, situación que vivieron en el Clausura 2017, cuando igualaron con Chivas, Cruz Azul, León y Necaxa.

ALMADA LLEGA A 80 JUEGOS

Frente al Atlas, Guillermo Almada llegará a 80 partidos de Liga o liguilla al frente de Santos y se convertirá en el quinto director técnico que llega a esa cifra en la institución albiverde, solamente por detrás de Alfredo Tena (85 partidos), Daniel Guzmán (107), Pedro Caixinha (108) y el líder, Fernando Quirarte (119).

En contra del Atlas, Almada no conoce la derrota, con dos triunfos y 2 empates; son los Rojinegros, uno de los 7 rivales del futbol mexicano que no han logrado vencer al actual técnico santista.

"El Emperador" Julio Furch volverá al estadio Corona para enfrentar al equipo lagunero, cuya camiseta defendió del Clausura 2017 al Guardianes 2020, con 53 goles anotados en torneo regular y 6 más en fase final, incluyendo un gol de campeonato, para llegar a 59 festejos con la camiseta albiverde.

HABLA CERVANTES

De cara a este partido, la escuadra albiverde entrenó en el TSM, desde donde Alan Cervantes atendió a los representantes de los medios de comunicación. El seleccionado nacional descartó alguna especie de presión por obtener un resultado positivo en casa y dejó en claro que la mentalidad es la de mejorar: "Estamos tranquilos, si lo vemos como presión, esa la tendríamos en todos los partidos de local y visitantes. No nos enfocamos en eso, pensamos más en mejorar como equipo para conseguir los buenos resultados, en casa y fuera de ella", advirtió.

Alan aceptó que no tuvo su mejor rendimiento en la reaparición ante Chivas, pero aclaró que sigue entrenando fuerte para meterse en la dinámica santista: "He estado en un nuevo proceso de adaptación, no tuve la actuación deseada en Copa Oro, yo sé que son procesos y traté de sacarle el mayor provecho a estar entrenando con la selección, pero sé que no es lo mismo que estar jugando de manera continua, quizá no estuve al cien por ciento en el partido pasado con Santos, pero he trabajado fuerte con el preparador físico y creo que vamos a lograr los objetivos deseados".

Cuestionado sobre los aspectos que Santos debe corregir para lograr una victoria en casa, el medio volante señaló: "Nos hace falta tener un poco más de calma, saber cuándo es el momento adecuado de atacar y de contraatacar, manejar los partidos, que es lo que nos ha costado, estar más precisos con los pases y la posesión de balón, retomar lo que nos dio resultados el torneo pasado y que cuando se nos presente una oportunidad de gol, poder aprovecharla de la mejor manera".

Finalmente habló en torno a lo que significa enfrentar al excapitán santista Julio Furch y a un Atlas que es "equipo hermano" al compartir dueño: "Empezando por Julio, lo poco o mucho que me tocó estar con él, aprendí bastante, es un jugador con mucha calidad, letal en el área, sabemos cómo juega y debemos tener cuidado con él. Es una persona excepcional, en lo que me tocó compartir con él, ahora está en el otro equipo del grupo y creo que el enfrentarlo cada vez tiene más sabor", sentenció.

3 VICTORIAS 3 empates y 4 derrotas es la marca de Santos en sus últimos 10 juegos como local frente al Atlas.