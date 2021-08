Osvaldo Benavides llega al set de 'The Good Doctor'

Luego de que se diera a conocer que Osvaldo Benavides y Esmeralda Pimentel se habían integrado al reparto de la serie "The Good Doctor" el pasado mayo, ahora se confirma que el actor, quien interpreta al doctor "Mateo Rendón" en la ficción, se convertirá en uno de los regulares del drama en la temporada 5.

Y es que después de que la cuarta temporada de la producción que protagoniza el actor británico Freddie Highmore llegara a su fin, Benavides no dudo en compartir con sus seguidores imágenes del primer día de rodaje de esta nueva entrega.

"¡Y empezamos! Día uno, temporada 5 @thegooddoctor. Gracias por la foto Christina Chang y Freddie Highmore a quienes no podría importarles menos las redes sociales", escribió junto a una imagen con los protagonistas.

Asimismo, el intérprete de "Nandito" en "María, la del barrio" reveló otra fotografía desde el set donde aparece una silla con su nombre y el de su personaje en el drama.

"Casi famoso… por una letrita", escribió a modo de broma en referencia al error en una de las letras de su nombre donde se lee: "Osvaldo Benevides".

Por su parte, Esmeralda Pimentel se despidió de la producción de "The Good Doctor" tras el final de su cuarta entrega en junio, donde dio vida a la Dr. "Ana Morales".

"ANA MORALES, llegaste en el momento que más lo necesitaba, justo cuando comenzaba a sentir que todo se me caía a pedazos, tú me elegiste para regalarme una de las experiencias más hermosas y de profundo aprendizaje en mi carrera", escribió entonces Pimentel en una publicación de Instagram donde compartió algunos de sus momentos en las grabaciones de "The Good Doctor".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Esmeralda Pimentel (@esmepimentel)