Simas Torreón atiende desabasto de agua en colonia Nueva Laguna Norte

El gerente técnico del Simas Torreón, Raymundo Rodríguez, afirmó que se han girado ya las instrucciones correspondientes a dar una atención emergente en la colonia Nueva Laguna Norte de Torreón, misma en la que se registró una protesta durante la mañana de hoy martes por reclamos ante la falta de agua potable.

Rodríguez De la Torre informó que en la colonia Nueva Laguna Norte se vive una situación “particular” desde hace años, toda vez que se trata de un sector en el que tienen viviendas sin el contrato ante el organismo, además de que el pozo que anteriormente daba el abasto se encuentra prácticamente agotado y el suministro actual se brinda por apoyo desde otras bombas aledañas.

Señaló el funcionario que, al igual que meses atrás, la estrategia es dotar el agua necesaria mediante pipas particulares, abastecer tinacos, cisternas y otros contenedores de forma periódica mientras se programa la perforación de un nuevo pozo para beneficio de esa zona, o bien, hacer alguna modificación en la entrega del líquido desde otras colonias.

“Es un sector que no tiene contratos, no tiene nada, son invasiones pero no por eso vamos a dejarles de prestar el servicio… El pozo 63 de la colonia Nueva Laguna se agotó, entonces estamos transfiriendo volúmenes de otro sector, ya está por agotarse el pozo 49 también que está por ahí cerca, ya debemos de plantear la perforación de un nuevo pozo para ese sector, definitivamente esa esa la solución, reponer lo que ya está agotado”.

El gerente técnico del Simas Torreón recordó que fue durante 2020 cuando se agotó el pozo 63 de la colonia Nueva Laguna, siendo en este 2021 cuando el pozo 49 ha comenzado a bajar “considerablemente” su gasto, por ende el volumen que se entrega en las colonias aledañas a la Nueva Laguna Norte.

“Estamos dando a través de pipas en algunos sectores, a unos si les llega, otros a los que no les llega están mandando tipas, estamos viendo a ver cómo le hacemos… Son alrededor de 5 mil usuarios, de los cuales a lo mejor, de mil a mil 500 son los que no cuentan con el servicio”, admitió Rodríguez De la Torre.