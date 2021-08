'No hagan caso a pend...'; Vicente Fernández Jr desmiente supuesta enfermedad de su padre

Luego de que la revista TV Notas informara que Vicente Fernández podría padecer síndrome de Guillain-Barré, Vicente Fernández Junior aclaró que tal información es falsa.

“No hagan caso de chismes. No hagan caso de pendejadas, la verdad la tienen los doctores, esa publicación es mentira. Yo no soy doctor, no se ha movido -Don Vicente- de aquí porque está operado", dijo el también cantante en un encuentro que tuvo con la prensa en el exterior del nosocomio donde se halla su padre.

Fernández Junior informó que la única información veraz es la que los médicos comparten día a día.

De acuerdo con la revista TV Notas, el “Charro de Huentitán” no se cayó, sino que aparentemente tiene síndrome de Guillain-Barré.

Una fuente allegada a los Fernández reveló al semanario la aparente razón por la que “Chente” se encuentra tan delicado de salud.

“Te voy a confesar algo, don Chente no se cayó, la familia dio esa versión para ocultar lo que en verdad lo aqueja, y es que el 6 de agosto perdió la movilidad, pero desde días antes había dicho que se sentía raro”.