Protección Civil en Lerdo atiende reportes por daños causados tras las lluvias de este lunes

En gran parte del municipio de Lerdo se registró este lunes 16 de agosto una precipitación pluvial que causó una serie de acciones preventivas y de atención ante daños.

La directora de Protección Civil en Lerdo, María Isabel Macías Sifuentes, mencionó que el registro recibido fue la presencia de un microclima que se presentó en el surponiente del municipio, área Centro y zona rural, con una duración de aproximadamente 30 minutos, registrando lluvias moderadas en el resto de la ciudad.

Durante los trabajos, la dependencia en coordinación con Bomberos, indicó que dentro de las acciones realizadas se efectuó el cierre de una vialidad en la colonia 20 de Noviembre, también se recibió el reporte de la caída de cuatro árboles en el área centro de la ciudad, en cuanto al desnivel Francisco Sarabia, mencionó que debido a la poca precipitación en las afueras de la ciudad, no fue necesaria la clausura preventiva del mismo.

La titular de Protección Civil pidió a la gente tomar las medidas preventivas necesarias, pues durante esta semana, el clima presentará cielo nuboso y tormentas por las noches, y el día de hoy se esperan lluvias débiles, por lo que reitera las recomendaciones; no salir de casa durante las lluvias, no realizar actividades al aire libre y, no resguardarse en espacios públicos ante el peligro de caída de ramas o árboles.

Así mismo, se invita a la ciudadanía reportar cualquier tipo de accidente a los números de emergencia, Protección Civil 87 11 59 26 76; Bomberos 87 17 25 32 52; Seguridad Pública; Cruz Roja Lerdo 911; Tránsito y Vialidad 87 17 25 10 61; Salud Municipal 87 17 25 45 48; Cruz Roja Gómez Palacio 87 17 23 76 17 y 87 17 23 76 20.