¿En qué canal y a qué hora ver el partido de Santos Vs. Atlas de la Jornada 5?

Este miércoles, Club Santos recibe en casa a su “hermano” Atlas para disputar el encuentro de la jornada 5 del torneo Apertura 2021.

La Liga MX tendrá doble fecha que inicia hoy con tres partidos, Toluca Vs. Mazatlán, Tigres Vs. Querétaro y Necaxa Vs. Pumas.

Por su parte, los Guerreros enfrentarán el miércoles a los Rojinegros en punto de las 19:00 horas desde el Estadio Corona.

Los dirigidos por Guillermo Almada buscarán su primera victoria como local, pues en su debut con Cruz Azul empató 1-1 y el domingo pasado 0-0 contra las Chivas de Guadalajara.

El encuentro entre Santos y los Zorros, quienes vienen de perder contra Club América, será transmitido nuevamente por la señal de TUDN; posteriormente, los de Torreón viajarán para jugar la fecha 6 ante ante los Panzas Verdes de León.