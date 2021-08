Empujones, gritos y aglomeraciones se viven en vacunación antiCOVID a rezagados de 40 a 49 años de Torreón

El último día de vacunación masiva contra el COVID-19 para rezagados de 40 a 49 años de edad de Torreón, se vive este martes entre empujones, gritos, reclamos, palabras altisonantes y aglomeraciones de personas, algunos sin cubrebocas, lo que representa un alto riesgo de transmisión del virus.

La fila que se formó este día al exterior de la Preparatoria Venustiano Carranza (PVC) -única sede que habilitó el Gobierno federal- llega hasta la Línea Verde, por la avenida Universidad.

Bienestar Social de La Laguna aplicó ayer mil 700 dosis a este sector de la población en rezago y hoy, se esperaba administrar una cifra similar en el horario de las 8 de la mañana a las 12 del día.

Sin embargo, Servidores de la Nación informaron a la ciudadanía que llegaría a este otro cargamento de vacunas de AstraZeneca pues a las 11:56 de la mañana la fila seguía abarcando varias cuadras.

Algunas mujeres como María Guadalupe dijeron que habían llegado de las 7 de la mañana pero que "nomás la fila no avanza, hay un verdadero desorden, ¿cuál sana distancia?, y luego mucha gente se está metiendo a la fila, es un desmadre". La mujer, dijo que por "decidía" no se vacunó en junio.

Otras personas que estaban formadas, señalaron que no se inocularon el mes pasado porque estaban de viaje, trabajando, enfermos o porque tenían temor o pensaban que "no era necesario, pero al último nos convencimos".

En el acceso principal a la célula de vacunación, servidores de la Nación pasan bloques de 50 mujeres y 50 hombres. En este punto, es donde se genera mayormente el desorden pues algunos se empujan para no quedar fuera y algunas mujeres, incluso se intercambian insultos. "No se metan a la fila, fórmense, creen que estamos aquí en el sol por gusto, no ching...", "No hay control, vamos a entrar todos, abran la puerta, ¿por qué nada más abrieron un módulo", gritaron dos hombres, uno estaba recargado en los barrotes de la PVC y otro iba formado.

"Ya fueron a traer más vacunas, la intención es vacunar a todos, hasta que no lleguen las vacunas aquí no sabemos cuántas más vamos a poner", decía uno de los Servidores de la Nación a la gente.

Otras mujeres, se organizaron en la entrada principal y están colaborando con Servidores de la Nación para hacer el conteo de los bloques de personas que deben pasar a la célula de vacunación. Aún así, permanece el caos.

A esta situación, se suman las altas temperaturas y los intensos rayos del sol. Hay quienes acudieron con sombrillas, gorras y agua embotellada y también hay personas que se protegen con la documentación que les pidieron para recibir la vacuna.

A las 12:20 del día aún no se ha proporcionado mayor información oficial a la población rezagada que sigue esperando la vacuna y con la duda de si alcanzarán a recibir la primera dosis este martes.

Mañana, la vacunación antiCOVID será en el Hospital General de Torreón, ubicado a espaldas del Manto de la Virgen y estará dirigida a quienes están en rezago y que tienen entre 50 y 59 años de edad.