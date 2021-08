Actores de 'Control Z' enfrentan ciberbullying en segunda temporada

Los alumnos del Colegio Nacional dentro de la serie "Control Z" se han tenido que enfrentar durante dos temporadas a temas como el bullying y el ciberbullying.

En la primera temporada de la historia de Netflix vimos a un hacker revelando los secretos de varios de los estudiantes y, en la más reciente entrega que se estrenó este mes en la plataforma, un nuevo enemigo anónimo amenaza y atenta contra los estudiantes como una forma de venganza por la muerte de otro de sus compañeros.

Para el actor Iván Aragón, quien forma parte del elenco en el papel de "Darío", uno de los estudiantes, esta producción significa una redención. En su época más joven, si tuviera que ubicarse en algún sitio explica que él era el que hacía bullying.

"Yo lamentablemente como todos los adolescentes no era muy consciente de las cosas que hacía y decía y me caché en muchas más ocasiones de las que me gustaría admitir del lado de los bullies que del lado de quien es lastimado", dice en entrevista.

"Lamentablemente estuve ahí, más chico, en la secundaria, era de los castorcitos".

Como una coincidencia, recuerda que antes de que llegara a su vida el proyecto de "Control Z", el histrión ya había reflexionado sobre el tema y tomado acciones.

"Le hablé ya a toda la gente que pude, antes de siquiera empezar el proyecto yo tenía la espinita de pedir perdón, de decir 'bueno, ya sé que estaba morro y que ya pasó, pero nunca es tarde para pedir perdón'", señala.

"Que se juntara además eso con que el proyecto que estoy haciendo ahorita al final va un poquito también de esta redención, me deja bien claro que definitivamente nunca es tarde para pedir perdón y hacerle entender a las otras personas que nunca hicieron nada mal ellos, que el que estaba mal era uno", apunta.

La segunda temporada tiene de vuelta a los actores Ana Valeria Becerril, Michael Ronda y Yankel Stevan, entre otros, como protagonistas y fue grabada durante la pandemia del COVID-19 con protocolos de seguridad.

"Estábamos todo el tiempo al pendiente de que todo el mundo anduviera con los cubrebocas, con los PCR, es algo que vuelve un poquito más tedioso el trabajar pero quieras o no es algo necesario, es eso o nada", explica Iván.

"Gran parte del éxito de 'Control Z' es que son temas que están frescos, actuales, bien presentados; no están abordados desde un lugar aleccionador, ni sosos ni mucho menos".