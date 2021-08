Vandalizan páginas de Wikipedia con esvásticas

Wikipedia es uno de los sitios más visitados del mundo. Las personas confían en la información que presenta el portal para conocer más sobre un hecho o un personaje. Sin embargo, aunque puede ser muy útil para acceder a datos de una manera sencilla y visualmente atractiva, el portal también ha sido criticado porque son otros usuarios y no especialistas los que generan el contenido, por lo que es común encontrar errores. Pero el día de ayer la controversia fue mayor cuando alguien vandalizó algunas páginas para mostrar esvásticas.

Ayer lunes por la mañana las páginas de Wikipedia de una gran cantidad de celebridades, escritores y figuras políticas fueron reemplazadas para mostrar solo esvásticas en blanco y negro sobre un fondo rojo brillante. El vandalismo se revirtió a los pocos minutos de ser notado por los usuarios quienes comenzaron a reportar el hecho en redes sociales.

Wow - go to Wikipedia now! Looks like it's been hacked. pic.twitter.com/wVKCriERjD — Ann Coulter (@AnnCoulter) August 16, 2021

Hay que decir que no es la primera vez que Wikipedia tiene que enfrentarse al vandalismo en algunas de sus páginas más controvertidas, pero este incidente llama la atención porque destacó una de las debilidades menos conocidas en las políticas herméticas de moderación de contenido de la plataforma. Y es que, en lugar de apuntar al contenido de una página de Wikipedia en particular, el responsable detrás de este cambio utilizó una plantilla de artículo utilizada por más de 50 mil páginas diferentes, lo que le permitió intervenir los perfiles de personajes como Jennifer Lopez y Joe Biden entre muchos otros.

Un administrador señaló que al enfocarse directamente en estas plantillas de artículos, el usuario pudo eludir las protecciones típicas colocadas en ciertas páginas de Wikipedia que precisamente están diseñadas para cuidarlas de los vándalos.

Según una discusión en curso de un grupo de administradores de Wikipedia en uno de los foros públicos del sitio, la plantilla se corrigió desde entonces y el vándalo en cuestión, que se unió al sitio por primera vez hace unos diez días, ha sido suspendido por tiempo indefinido.

Los administradores compartieron que cuando se trata de proteger las palabras y las imágenes en una página se unen para actuar lo más rápido posible. No obstante hicieron notar que la necesidad de proteger las plantillas ha sido un punto complicado para los moderadores desde hace tiempo. Según un administrador del formulario, después de colocar protecciones en una plantilla separada que se usa con frecuencia, un usuario de Wikipedia revocó esas protecciones poco después con el argumento de que la plantilla no era lo suficientemente popular como para merecer esa protección en particular. Pero tras este último ataque, muchos administradores están cambiando de opinión.

"No me di cuenta de que las plantillas utilizadas en decenas de miles de páginas no estaban protegidas por plantillas de forma natural", comentó uno de ellos. "Algo que puede destrozar 53 mil páginas a la vez parece una gran brecha en la seguridad".

Mayor protección

Según el hilo en curso, los administradores han intervenido para proteger las plantillas que se utilizan en decenas de miles de páginas. Otro administrador señaló que si bien la "gran mayoría" de las plantillas están protegidas una vez que han ganado suficiente fuerza, evidentemente algunas de ellas no estaban seguras. "No podemos permitirnos otro incidente como este".

Por su parte, un portavoz de la Fundación Wikimedia le dijo al medio Gizmodo que la acción era particularmente vil e inaceptable y que viola sus políticas. "Los administradores voluntarios ya han solucionado el vandalismo, bloquearon la cuenta responsable y evaluarán más a fondo la situación para ver si se necesitan recursos adicionales” Y agregó que a lo largo de los años han desarrollado una serie de herramientas y procesos para detectar y revertir rápidamente el vandalismo en el sitio. "La mayoría de los actos de vandalismo en Wikipedia se corrigen en cinco minutos, como en este caso".