Aseguran que Vicente Fernández no se cayó y padece grave enfermedad

El pueblo de habla hispana sigue al pendiente de la salud de Vicente Fernández, quien desde hace varios días se encuentra internado en un hospital tapatío supuestamente por una caída que sufrió.

De acuerdo con la revista TV Notas, el “Charro de Huentitán” no se cayó, sino que aparentemente tiene una enfermedad que paraliza su cuerpo y sus pulmones.

Una fuente allegada a los Fernández reveló al semanario la aparente razón por la que “Chente” se encuentra tan delicado de salud.

“Te voy a confesar algo, don Chente no se cayó, la familia dio esa versión para ocultar lo que en verdad lo aqueja, y es que el 6 de agosto perdió la movilidad, pero desde días antes había dicho que se sentía raro”.

La persona informante externó que el intérprete comenzó con los primeros síntomas luego de perder fuerza en las manos, los pies y las piernas.

“Como acababa de salir del hospital por la infección de vías urinarias, la familia pensaba que había perdido un poco de fuerza y que con el paso de los días la iba a recuperar, pero la cosa cada día empeoraba. La mañana del 6 de agosto ya no se pudo mover, por eso fue que llamaron a una ambulancia y ahí empezó el martirio”.

La fuente compartió a TV Notas que los doctores vieron que varias de sus cervicales estaban inflamadas y dañadas, por eso fue que lo operaron de emergencia.

“Y a eso hay sumarle que a sus 81 años no es tan fácil recuperarse de este tipo de lesiones. Entonces, en el hospital le empezaron a hacer más estudios porque no entendían cómo se habían dañado las cervicales si no se había caído. Tras salir de cirugía descubrieron que sufre de una rara enfermedad llamada síndrome de Guillain-Barré”.