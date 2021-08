VOZ DEL DIHABLO

¡Se hizo el ‘heavy metal’! La noche del viernes, los laguneros celebramos un recital endemoniado bajo los acordes de Luzbel. Con Raúl “Greñas” comandando la nave, acompañado de grandes músicos: Mike González en la voz, Randy Corona en la batería y Humberto Vázquez en el bajo, la banda cumplió con un encuentro esperado en la región.

Me tocó recibir a la banda desde su llegada al aeropuerto. Cargados con sus instrumentos y con su ‘outfit’ 100 % metalero, no había duda que estábamos enfrente de unos verdaderos ‘rockstars’. Los cuatro, siempre muy amables y solo se quitaron (algunos) el cubrebocas para fumarse un cigarrillo a la distancia. Un abrazador calor los recibió en La Laguna, pero eso no mermó en lo mínimo el buen ánimo.

Alrededor del evento, se sentían vibras varias; desde los que desestiman el trabajo de una longeva agrupación mexicana hasta los que reconocen una gran trayectoria. De antemano, sabemos que el metal en México es una industria complicada. El mismo Randy me dio a entender que hay que atorarle donde haya: “tocó guitarra, bajo, batería… pero donde más me sale trabajo es como baterista”. ¡Y vaya máquina precisa en la que se convierte con baquetas en mano!.

La noche lo cubrió todo para que poco a poco se reunieran los metaleros de la zona en el lugar indicado. Primero, tocó el turno a Black Kommando. Estos camaradas ya tienen rato respetando su propia esencia, buscando grabar su nombre en la memoria de todos los que escuchen su propuesta. Cumplieron como banda abridora, calentar motores, y cerraron con su tema insignia: Revolución. Fieles a su estilo desde el principio de los tiempos.

Siguió el turno para Siniesthro, carnales con los que hace poco pude convivir en un ensayo. La novedad está en la batería con Iván Zorrilla. De ahí, la alineación se conserva con Beto en la guitarra, Saúl en la voz y “Chuda” en el bajo. Grande fue su interpretación “sabbatiana”, si me lo permiten; dejaron el escenario listo para que se presentará la leyenda.

Muchos dicen que los años pesan, pero no tendría por qué ser así. “Greñas” subió al escenario, tomó su lira y, sin aspavientos, se puso a tocar el resto de la noche hasta la madrugada del sábado. La gente, enloquecida, agradecida.

¡De verdad que buen show presenciamos! Camaradería y ‘heavy metal’ en un solo lugar. El bajo, con mucha fuerza y agilidad. Una batería atronadora y precisa. La voz, con la potencia y timbre característica del género. Nadie se podrá quejar. Y tras el desfile de éxitos sin descanso, llegó el momento de la convivencia.

Los cuatro músicos accedieron a tomarse fotografías con los presentes que se fueron acercando. Firmaron discos y hasta casetes (sí, de los de antes); compartieron una que otra opinión. Fue la noche perfecta en la Comarca Metalera.

A unos cuantos metros, se celebró un tributo a Angra. Pareciera ser que el evento fue exclusivo, o por lo menos creo que le faltó mayor publicidad. Me enteré que se llevaría a cabo por uno de esos tantos grupos de WhatsApp a los que pertenezco, pero ni siquiera en redes recuerdo haber visto promoción.

Dicen los que saben que también se puso bien, muestra de que en la Comarca hay público para todo. Más en esta época, en la que los aforos no pueden ser para tanta gente. Un día después, Anabantha volvió a complacer a sus fans de Torreón. Es una de esos grupos que cuentan ya con un fiel séquito que siempre los acompaña. Bien por ellos.

Volviendo a la leyenda, queda claro que los años no quitan calidad. Al final de su magistral interpretación, sostuve una amigable charla con el “Greñas”, que ya desarrollaré en otro espacio con más calma. Se le veía contento, satisfecho en general.

La cita en Torreón fue solo el inicio de una gira por el norte del país. De aquí, Luzbel partió a Saltillo para presentarse y un día después harían lo propio en Monterrey. Han sido muchos meses de sequía, de no tener presentaciones y hay que disfrutarlos mientras haya chance. Ojalá sea el inicio.

En otras noticias, ahora internacionales, el bajista Simon Gallup anunció ayer que después de casi 35 años, dice adiós a The Cure. Sus motivos tendrá.

Por hoy es todo, mis queridos amigos. Les recuerdo que siguen abiertos los canales de la comunicación: La Música del Dihablo [Facebook y YouTube] y @VozdelDihablo [Twitter e Instagram]. Que la fuerza del ‘heavy’ los acompañe siempre.