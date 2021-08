Organizaciones consideran que proyecto de Agua Saludable para La Laguna no es sustentable

Durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, organizaciones civiles como Encuentro Ciudadano Lagunero, Frente Campesino por la Defensa del Agua y de la Tierra, Central Campesina Cardenista y Proyectos Populares AC. se pronunciaron a favor del agua sustentable.

Dijeron que tienen la impresión de que Agua Saludable para La Laguna no es un proyecto sustentable sino un proyecto que acapara las aguas superficiales y subterráneas.

El proyecto Agua Saludable quiere potabilizar agua del río Nazas lo cual, dijeron, parece encomiable pero consideran que es a un alto costo ya que solo una fracción pequeña que no pasa del 6% es la que se usaría para beber y preparar alimentos, y el resto no necesita purificarse ya que es para otros usos. También expresaron preocupación porque actualmente se pierde más de la mitad del agua que distribuyen las tuberías antes de llegar a las casas y no se ha hablado claramente sobre cuánto recurso se va a destinar para esta parte.

Las asociaciones aseguran que es indispensable tecnificar los predios agrícolas y sustituir los cultivos de alta demanda de agua por otros de baja demanda. También dijeron que para controlar el agua que se extrae ilegalmente de los pozos se puede usar un sistema real de medición.