Observatorio Ciudadano opina que proyecto debe garantizar agua a futuro

El Observatorio Ciudadano del Agua de La Laguna manifestó su preocupación por la continuidad de la vida en la región ante el abatimiento de los mantos acuíferos subterráneos y la contaminación del agua con arsénico.

Reconoció la voluntad política del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, así como los gobernadores de Durango y Coahuila, José Rosas Aispuro y Miguel Ángel Riquelme, para resolver el problema, sin embargo, consideró que el proyecto Agua Saludable para La Laguna debe atender el tema a largo plazo, de forma que se revierta la sobreexplotación del acuífero subterráneo y no se repita así la historia del sistema Caballo Blanco, que nunca trabajó a su máxima capacidad y ahora es prácticamente inoperante.

El sistema Caballo Blanco fue un acueducto que costó 11 mil millones de pesos, se gestó en la administración federal de Carlos Salinas de Gortari y consistía en la conducción de agua y el almacenamiento de la misma en tanques para Tlahualilo, San Pedro y Francisco I. Madero, en ese caso, el líquido procedía de pozos profundos.

En Agua Saludable, el agua provendrá de las presas, pero ese recurso no es infinito y puede agotarse, mientras que no se han aclarado estrategias claras de recarga del acuífero. "Estamos en un momento histórico, que puede marcar la historia de La Laguna o representar su desaparición como zona conurbada en el futuro", expuso el Observatorio del Agua, conformado por especialistas en la materia.

Hizo un llamado a los diversos sectores involucrados en velar, aprovechar y utilizar el agua de la región, a cerrar filas para presentar una propuesta de solución que sea permanente y garantice la continuidad de la vida en La Laguna, para entregarla el próximo 3 de octubre, en que se realizará la reunión entre el presidente de la República, los gobernadores y diversos sectores.

Los integrantes del Observatorio indicaron que La Laguna requiere un proyecto que garantice el agua para el futuro no solo a corto y mediano sino a largo plazo y se tiene una responsabilidad moral con las próximas generaciones. Señaló que no basta conducir agua de las presas, pues es necesario que se realice una verdadera recarga del acuífero, ya que, el que 160 pozos de agua que se utilizan para el consumo humano salgan de operación no es suficiente si se tiene un universo de 2,600 y el 80 por ciento se utiliza con fines agropecuarios, donde la mayoría no cuentan con medidores que garanticen que se respetan los volúmenes autorizados.

Agua en La Laguna

Algunos datos:

*Se estima que hay 2,600 pozos de agua subterránea en la región lagunera.

*El 80 por ciento del volumen que extraen es para el sector agropecuario.

*Todos deben contar con medidores que garanticen que se respetan lo que establece su concesión.