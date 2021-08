'Quería morirme, pero Dios no me lo permitió', revela Lalo Mora

Hace unas semanas, Lalo Mora fue criticado en redes sociales por un video en el que aparece dándose unos besos en la boca con varias fans.

Algunos usuarios dijeron que no era prudente lo que había hecho ante los incrementos de casos de COVID-19 y otros lo señalaron por la diferencia de edades entre él y las jovencitas; el artista estuvo en Torreón este fin de semana para ofrecer dos conciertos y en entrevista exclusiva habló de lo ocurrido.

En una camioneta que lo transportó del hotel al Coliseo (donde actuó), Mora atendió a El Siglo de Torreón. En el encuentro reveló que la muerte lo acechó el año pasado, pero le dio otra oportunidad "porque aún tengo que pagar muchas deudas en esta vida" y además pidió perdón a su público por lo acontecido con las fanáticas.

"Para mí que me las mandaron, qué casualidad que salió en todos los medios.

Las muchachas se me prendieron en la boca y ni modo de aventarlas y aparte pues me encantan las damas, en verdad que no las conocía. Yo creo que alguien me las mandó para quedar mal con mi público.

"Les pido una disculpa grande a mi público querido, a los que piensan mal les digo que somos humanos y todos cometemos errores, discúlpenme si creen que cometí un error. Me dio mucha vergüenza con mis nietas cuando todo esto trascendió", sostuvo.

El año pasado, el intérprete de Mi casa nueva se contagió de COVID-19. Se puso muy grave, tuvo que ser intubado ante la poca oxigenación que tenía. Él confesó a El Siglo que llegó un momento en el que prefería morirse porque no soportaba estar tirado en una cama y sin fuerzas para seguir.

"Ya mero me iba: pero Dios, mis hijos y mi público no me dejaron morir. Ante tanta incertidumbre, en serio que le pedía a Dios que me recogiera, pero me dijo, "No, quédate" y aquí estoy; luego de todo esto que pasé, no se imaginan la alegría inmensa que sentí cuando pude volver a un escenario", relató.

Para Mora, haber vuelto a la Comarca Lagunera fue, "una bendición" ya que pensaba que no volvería a ver a su gente de la Comarca ante los problemas de salud que atravesó.

"Me siento muy contento de estar en Coahuila, en Torreón. Tengo muchas historias en La Laguna. Aquí vivía mi compadre Chito Cano. Siempre nos han recibido bien, estoy agradecido con los laguneros por mantenerme vigente. Yo tengo una corrido de Coahuila".

El cantante tiene varios motes. Le dicen Leyenda, El torbellino de Nuevo León y por supuesto El rey de mil coronas. Que sus fans lo llamen de alguna de esas maneras, lo reconforta.

"No tengo palabras para agradecerles. Siento muy bonito que me digan así. Acepto con respeto y cariño todo los adjetivos que me han puesto", expresó.

El artista cuenta en su repertorio con más de 60 éxitos. Al preguntarle cuáles son sus favoritos respondió que todos lo son.

"Todas mis canciones las quiero como si fueran mis hijas. Mi casa nueva, Aguanta corazón, Eslabón por eslabón, Laurita Garza, Necesito verte Otra vez borracho son algunas melodías de un servidor que llegaron para quedarse. Le canto al amor, a los padres, a los hijos".

Mora realizó durante la entrevista un balance de su carrera y al respecto externó que ha hecho lo que ha querido y además formó una bonita familia.

"Me siento contento, soy un tipo consumado. A medida que voy avanzando, cuando subo una lomita pues diviso el plano y entonces sigo caminando hasta donde Dios me deje llegar".