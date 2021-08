El Gobierno de Coahuila racionará pruebas de PCR en laboratorios

Debido a que los recursos son limitados y a que va en aumento el número de solicitudes de pruebas PCR para la detección de COVID-19 en laboratorios de la Secretaría de Salud (SS) del estado, el Gobierno de Coahuila planteó la posibilidad de pedir una cuota de recuperación a quien requiera someterse a este método.

En lo que va de la pandemia por el COVID-19, Coahuila, tiene un acumulado de 497 mil 455 mil pruebas de PCR, de las cuales un 47.1% que equivale a 234 mil 100 se han procesado en laboratorios de la Secretaría de Salud del estado.

Un 41.5% que se traduce en 206 mil 533 pruebas diagnósticas de SARS-CoV-2 se realizaron en laboratorios privados y un 11.4% que son 56 mil 822 en laboratorios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

"Hay una gran demanda de pruebas, de nueva cuenta el Gobierno del Estado está habilitando con el personal que tenía, los Laboratorios de Biología Molecular para poder dar atención a toda la gente que de alguna forma está acudiendo. Al incrementarse el número de demandas, pues tiene un significado, que ahora los síntomas semejantes al COVID, de nueva cuenta alarman a quien trae ahorita una gripe o algún tipo de infección respiratoria y pues corre a hacerse una prueba", dijo el gobernador del estado, Miguel Riquelme. El mandatario aclaró que pese a que hay un incremento en la realización de pruebas de PCR no se ha reflejado en el número de casos positivos pues muchos se han descartado.

"Aquí el tema es que de nueva cuenta tenemos una alta demanda de pruebas, estamos pensando muy seriamente en tener un costo de recuperación, todavía no, pero sí estamos pensando en tener un costo de recuperación para poder dar atención a toda la gente que está solicitando en estos momentos, o está demandando pruebas de PCR. Además son necesarios para la detección oportuna, sobre todo de casos Delta que nos puedan afectar en un contagio mucho más acelerado", afirmó.

Por su parte, el secretario de Salud en el estado, Roberto Bernal Gómez, dijo que cada prueba de PCR le cuesta al Estado 1,400 pesos y que por el momento, se estarán privilegiando las pruebas rápidas de detección de antígeno SARS-CoV-2. La prueba rápida con antígeno de menor costo no sustituye a la PCR, sino que es un elemento más de apoyo que permite obtener resultados en un período más corto de tiempo, cuentan con un alto porcentaje de sensibilidad y especificidad.

"El problema es que no tienen los lineamientos internacionales de solicitar pruebas, viene la gente, vienen los de los clubes deportivos y piden 20, 30, 50 o 100 pruebas y eso no puede ser, no podemos seguir así. Se tienen que racionalizar (las pruebas) de una forma correcta. Por ejemplo, si sale un positivo, no hacerla a toda la familia, que se aíslen todos", señaló. El funcionario mencionó que ante la demanda de solicitudes de prueba de PCR, se tuvieron que ampliar los turnos en los Laboratorios de Biología Molecular además de que se hizo la recontratación de personal que se había dado de baja anteriormente.

