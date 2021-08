Gana lagunera en el Torneo Anual de Golf del Campestre Durango

La golfista lagunera Rosy Rocha Rivera, se agenció el campeonato en la categoría Damas A, en la edición 2021 del Torneo Anual del Campestre Durango.

Y es que el orgullo de Mapimí y representante del Campestre Gómez Palacio, terminó la tercera y última ronda con 33 puntos, para sumar un total de 90 y así, obtener de manera dramática la primera posición.

El segundo puesto fue para la local Fernanda Castro Quiñones (89), mientras que el tercero para la también duranguense Silvia Gutiérrez (88), quienes compartían la cima luego de 36 hoyos, pero se vieron sorprendidas por Rosy.

En el certamen en la Perla del Guadiana en la misma categoría, tomaron parte del Campestre Torreón las jugadoras Mónica Saldaña, Claudia Fajer, Olga Acevedo, Laura Montemayor y Mary Tamez.

"Cuando salí para la última ronda, iba en el quinto lugar, de hecho, no estaba en el grupo de honor, donde no jugaron tan bien como en los primeros 36 hoyos, así que jugué muy relajada, así que estoy contenta porque ya no juego con la regularidad de antes y me fue bien" comentó la flamante monarca.