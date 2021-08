Regidor denuncia anomalías en su inhabilitación en Francisco I. Madero

Hay contradicciones por parte de la Contraloría Municipal de Francisco I. Madero pues tras el oficio que le envió el Tribunal Administrativo sobre la presunta inhabilitación del regidor del PRI, Pablo Navarro Hernández, reconoce que no es su competencia dicho proceso, pero luego vuelve a notificarle su inhabilitación.

Lo anterior lo dio a conoce el regidor, quien además dijo que pese a que ha insistido en que no hay un sustento legal para cancelarle sus derechos y les ha solicitado que le muestren el oficio de la autoridad competente que avale su suspensión, hasta ahora ni el contralor Armando de León Solís, ni otro funcionario, se lo ha mostrado.

"Cuando sale mi sentencia donde el Tribunal Administrativo me dice que no estoy inhabilitado se le notifica y se le da un término para que él (el contralor) explique, emita una resolución y responde con un oficio donde reconoce que no tiene facultades para sancionarme y acata según él la resolución, pero me vuelve a citar y me vuelve a imponer la misma sanción con el mismo número de oficio, los mismos generales y ahí es donde está la contradicción", recalcó.

Navarro Hernández dijo que se presentó en la pasada sesión de Cabildo para pedirle tanto al secretario del Ayuntamiento, Gilberto López Estrello, y al alcalde Jonathan Ávalos Rodríguez, que le mostraran el oficio donde constatara su inhabilitación, puesto que el Tribunal Administrativo le notificó que no tiene suspendidos sus derechos, pero la única respuesta que tuvo fue que lo revisara con el contralor Armando de León Solís

Por lo anterior, dijo a todas luces se trata de una cuestión personal y de abuso de autoridad por parte del edil y que evidentemente trata de "jugar a darle largas al asunto" para que el tiempo transcurra y termine la Administración Municipal, pues incluso luego de que el Tribual Administrativo emitió el falló a su favor, presentaron un amparo que fue rechazado y luego recurrieron a un recurso de revisión.