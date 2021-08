Los chicos sí lloran; sale bajista de The Cure de la banda

Luego de haber formado parte de la banda The Cure por 42 años, Simon Gallup reveló por medio de sus redes sociales que ya no formaría parte de la legendaria banda.

"Con un poco de pena, ya no soy miembro de The Cure. Buena suerte a todos", escribió en su cuenta oficial de Facebook. Si bien no ha habido ninguna explicación acerca de su saluda, Gallup respondió un comentario lanzado por uno de sus fanáticos donde le cuestionaba sobre su estado de salud, a lo que el músico respondió "Estoy bien. Solo estoy cansado de la traición".

Simon Gallup llegó a la banda The Cure desde 1979 como un reemplazo, Para 1982, Gallup abandonó la banda luego de una pelea con el vocalista Robert Smith por un malentendido en un bar, lo que los llevó a los golpes. Gallup regresaría a la banda en 1984.

Aunque las noticias no han sido confirmadas por el resto de la banda, la partida de Simon Gallup es un golpe significativo a la banda. Robert Smith aseguró a NME en el 2019 que el trabajo que Gallup había desempeñado durante casi 50 años había sido vital para la actividad de The Cure.

Por otro lado, antes de este anuncio, Robert Smith reveló en el mes de junio que su siguiente álbum podría ser el último, dado que encuentran cada vez más difícil el proceso de composición luego de 13 discos de estudio, por lo que no sería de extrañarse el anuncio de un posible final de la banda luego de medio siglo de actividad.