Riquelme destaca acciones del Operativo 'Cero Tolerancia' en La Laguna 

El Operativo “Cero Tolerancia” en la Laguna fue destacado nuevamente hoy lunes por el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, quien señaló que se trata de una herramienta de prevención de nuevos contagios por actividades no autorizadas o que se hacen de forma clandestina de parte de la población.

Señaló que hasta este lunes se completó la cuadragésima primera semana de aplicación de ese operativo, en el cual se han reducido hasta el 80 por ciento los eventos irregulares y en los que no se tenía probada la aplicación de protocolos de prevención el contagio del COVID-19.

Respecto a los resultados específicos de la semana pasada se destacó el trabajo en coordinación con la Secretaría de Finanzas de Coahuila, Policía Civil de Coahuila, Policía Municipal, Inspección y Verificación Municipal y la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif); también la recepción y atención de 10 reportes sobre fiestas o eventos sociales sin medidas sanitarias; la inspección y levantamiento de acta administrativa en contra de la “Quinta Los Ángeles” por no contar con filtro sanitario; acta y clausura en contra de “Jardín Los Laureles” por no contar con permiso para el consumo de alcohol y no tener filtros sanitarios; acta y clausura contra una quinta en la colonia Mayrán por no contar con permisos de venta de alcohol, no aplicar filtros y tener en su interior a más de 100 personas aglomeradas.

Las acciones del Operativo “Cero Tolerancia” se mantendrán durante el resto de agosto y con el apoyo coordinado de autoridades estatales y municipales, también se realizan en sectores comerciales, del entretenimiento, bares y restaurantes, especialmente para verificar que se tengan los aforos permitidos por el Subcomité de Salud de la Laguna.