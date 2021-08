Alcaldesa de San Pedro afirma que trabajará con el alcalde electo en el presupuesto del 2022

La alcaldesa de San Pedro, Patricia Grado Falcón dijo que, se involucrará a una comisión de la Administración entrante para “armar” el presupuesto del año que está por empezar.

Manifestó que es importante que contrario a lo que ocurrió con ella, es importante que el acalde electo David Ruiz Mejía, esté enterado y se involucre en el tema de la Ley de Ingresos y Egresos, para que en base a ello haga una planeación de su primer año de Gobierno.

“Conmigo no ocurrió así, no nos convocaron y nosotros heredamos completito el tema del presupuesto y yo creo que eso no debe ser, creo que se debe trabajar de manera conjunta, ya que son ellos los que lo van a ejercer”.

Destacó que hay una buena relación con el alcalde electo, por lo que incluso están poniéndose de acuerdo con el proceso de entrega recepción, incluso tienen pensado acompañarse y convocar a los medios de comunicación para el inicio del procedimiento.