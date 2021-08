'Nunca me he quedado a medias, lo voy a hacer', asegura Riquelme sobre Metrobús Laguna

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, se refirió hoy lunes de nueva cuenta al proyecto Metrobús Laguna, pese a que ha sufrido retrasos múltiples en su puesta en marcha y que la ruta troncal se observa ya con afectaciones en su infraestructura, el mandatario confió en poder ponerlo en marcha en beneficio de la población.

Fue durante la atención a medios de comunicación, al finalizar el Subcomité de Salud en La Laguna, que el gobernador se refirió a la oposición que enfrenta de parte de grupos ambientalistas el proyecto federal “Agua Saludable para La Laguna”, el cual sugirió tomar al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, como los que ha sacado adelante en su carrera política, primero como alcalde de Torreón y luego como gobernador de Coahuila.

“Yo tuve oposición para el Centro de Convenciones, para el Teleférico, para la Jabonera, para la Línea Verde, para el Paseo Morelos, o sea, en todos los proyectos tuve ahí discrepancia, ahorita estoy todavía en consenso con uno de los proyectos, nunca me he quedado a medias, lo voy a hacer, que es el Metrobús, estamos todavía en negociaciones, pero nada ha sido fácil, eso fue lo que comenté ayer con el presidente, en todos he tenido incluso litigios y en todos he salido más bien por acuerdos verbales”.

Recordó que al respecto del proyecto “Agua Saludable” es necesario establecer una ruta de diálogo y tener los acercamientos correspondientes con los grupos inconformes, de forma que se pueda sacar adelante el proyecto con sus obras, todo en favor de la población de la región.

Cabe recordar que el Metrobús Laguna fue presentado como un proyecto de vanguardia y reordenamiento general del transporte público en La Laguna en el año 2016, justo cuando Miguel Riquelme era alcalde de Torreón, desde entonces se han dado a conocer diversas fechas de término de la obra y su puesta en marcha, siendo aplazada en múltiples ocasiones y bajo argumentos diversos.

La última prórroga que se pidió al respecto fue este mismo año, cuando la Secretaría de Infraestructura indicó que la obra estaría poniéndose en marcha a inicios de 2022, una vez que se mejoren los aforos del transporte público y que fueron afectados desde 2020 por la pandemia del COVID-19.