Rommel Pacheco prefirió la política sobre viajar a París 2024

El mexicano Rommel Pacheco, campeón de la Copa Mundial de saltos en 2016, dijo este lunes que, a los 35 años, puede llegar en forma a los Juegos Olímpicos de París 2024, pero no lo intentará porque se dedicará a la política.

"Son etapas. Ahora me toca despedirme del deporte, y no porque no pueda continuar, porque sí tengo condiciones físicas para enrolarme al ciclo olímpico de París 2024. Tokio fue mi último evento. Estoy listo para dedicarme al encargo que tendré como Diputado Federal", dijo en rueda de prensa.

Pacheco ganó hace 18 años en Santo Domingo la medalla de oro en la prueba de plataforma de los Juegos Panamericanos. Y después conquistó otros dos títulos continentales: en Toronto 2015, y dos preseas de plata en Río de Janeiro y Guadalajara.

En los Juegos Olímpicos de Tokio terminó sexto en la prueba de trampolín.

"Me habría gustado despedirme con una medalla, pero puse mi máximo esfuerzo y eso es lo que cuenta", agregó.

En el primer semestre de este año, Pacheco combinó su preparación para los Olímpicos con la campaña para las elecciones en la que fue elegido diputado; ahora insiste en que dedicará todo su tiempo al cargo político.

"Tengo un compromiso con la gente que confió en mí y me dio su voto para ser diputado federal, y es a lo que me voy a dedicar al cien por ciento", prometió el legislador electo por el Partido Acción Nacional y que asumirá el cargo en unos días.

Pacheco recordó que en el inicio de su carrera enfrentó muchas dificultades y ahora como político se concentrará en trabajar para que los jóvenes deportistas tengan recursos y puedan entrenarse.

"Hay tantas historias como la mía, que tuve que batallar para conseguir recursos en mis inicios para viajar a competir, pero ahora desde esta trinchera como Diputado Federal, puedo hacer algunos cambios, reformas o puntos de acuerdos que generen más apoyo a los deportistas", concluyó.

