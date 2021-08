Javier Camarena anuncia su regreso a escenarios mexicanos

El tenor mexicano Javier Camarena (26 de marzo de 1976) presentó "Tiempo de cantar", gira que marca su regreso a escenarios mexicanos luego de más de un año debido a la pandemia de COVID-19 y con la que recorrerá cinco estados: Guanajuato, Coahuila, Yucatán, Morelos y la Ciudad de México, junto con el pianista Ángel Rodríguez. Sin embargo, en este regreso, dijo, debe predominar la responsabilidad para evitar la propagación del virus.

"Tengo mucha esperanza de que esta gira despierte el interés entre todos los amantes de la música y el canto. (Pero) necesitaremos apelar a la comprensión del público respecto a las limitaciones de aforo que desafortunadamente y por seguridad de todos tendremos en los diferentes escenarios debido a la pandemia. Pondremos énfasis especial, en colaboración con cada uno de los lugares donde estaremos, porque cada uno de los conciertos se lleven a cabo bajo muy estrictas medidas de seguridad sanitaria", dijo el tenor en videoconferencia desde Zúrich, Suiza.

Entre las medidas que se deberán implementar, explicó el tenor, están la toma de temperatura, el uso de cubrebocas "a lo largo de todo el concierto", uso de alcohol en gel, sana distancia; así como entrada y salida del público de forma escalonada para evitar aglomeraciones.

"Seguimos viviendo tiempos difíciles, estamos muy conscientes de ello, pero para que todo ello llegue a buen término, vamos a necesitar que todos y cada uno de nosotros actuemos con un sentido de solidaridad y responsabilidad. Debemos cuidarnos mutuamente, para superar este enorme reto. La cultura y el arte, la música y el canto, son esenciales para la salud del espíritu humano, especialmente en circunstancias tan difíciles como las que vivimos actualmente", indicó.

La gira del tenor se realiza como una celebración por el décimo aniversario de colaboración con el pianista Ángel Rodríguez. Comenzará en León, Guanajuato, el 4 de septiembre, en el Teatro Bicentenario, donde se presentará por primera vez. Seguirán el 11 de septiembre en el Teatro Nazas, en Torreón, Coahuila; 15 de septiembre en el Teatro Peón, en Mérida, Yucatán; 24 de septiembre en el Centro Cultural Teopanzolco, en Cuernavaca, Morelos, y concluirá el 30 de septiembre en el Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México.

Durante esas presentaciones, comentó, espera que el público lo reciba "con toda la actitud y responsabilidad que conlleva estar presencialmente en un concierto, que seamos disciplinados, que lleguemos a tiempo, que no hagamos aglomeraciones y que no le hagamos al vivo y tener el cubrebocas a medio tapar. Lo que más espero es que nos cuidemos entre todos, porque países como España han logrado mantener su oferta cultural de manera presencial a lo largo de toda la pandemia, ¿por qué no lo podemos hacer en México? Se puede, pero es un compromiso de todos".

Para su última presentación que será en Bellas Artes, indicó Camarena, interpretará canciones de Melesio Morales y Blas Galindo; arias de ópera y música para recital. Además, estará como invitada especial la pianista María Hanneman.

El tenor que fue condecorado con el International Opera Awards —considerado el premio Oscar de la ópera—, en la categoría de Mejor Cantante Masculino, detalló que su gira por México no es su único compromiso ya pactado, pues en Italia debutará en el rol de Nemorino, en "El elixir de amor", esto como parte del Festival Donizetti de Bérgamo.

Con ese festival, recientemente grabó un disco dedicado a Donizetti: "es una colección de arias no tan conocidas", bajo la dirección de Riccardo Frizza y con la disquera Pentatone.

Asimismo anunció que rendirá homenaje al tenor italiano Enrico Caruso por su centenario luctuoso que se cumplió el pasado 2 de agosto. En abril y mayo de 2022, regresará a la Metropolitan Opera House, para participar en "Lucia di Lammermoor"; para luego estar en "El pirata", de Bellini, con la Ópera de Zürich, bajo la dirección del mexicano Iván López Reynoso. Finalmente, en junio, debutará en el rol Tamino de la "La flauta México", que dirigirá Gustavo Dudamel.