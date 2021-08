Simon Gallup sale de The Cure; la banda se queda sin bajista

El músico Simon Gallup abandonó la agrupación The Cure, así lo dio a conocer él mismo a través de su página oficial de Facebook.

"Con el corazón apesadumbrado, ya no soy miembro de The Cure", escribió.

"Buena suerte a todos".

Gallup estuvo en la agrupación, que formara Robert Smith, desde 1979 siendo el segundo bajista y participando desde el disco debut de The Cure, dándole un nuevo giro a la banda gracias a su estilo musical con una atmósfera más oscura en sus canciones.

La separación del grupo pudo darse en malos términos ya que según la revista Rolling Stone, el propio Simon respondió a un comentario de un fan: "Estoy bien, sólo me harté de la traición".

Ya anteriormente Simon había estado fuera del grupo creador del tema "Boy's don't cry". En 1982 lo expulsaron por una pelea aparentemente con el líder Robert Smith, para regresar a sus filas en 1985 y hasta el 2021.

La banda de rock británica se formó en 1976, entre sus temas más destacados están "Friday I'm in love", "Love song" y "Pictures of you", entre otras. Además, el impacto del grupo es tal que ha influenciado a otros como Interpol y Soda Stereo.