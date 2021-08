Naomi Osaka llega a Cincinnati envuelta en emociones y lágrimas

Osaka, de 23 años, protagonizó una rueda de prensa poco común, en la que volvió a romperse emocionalmente, siempre por la misma causa, al tratar de explicar su comportamiento de enfrentamiento con el mundo que le rodea, especialmente el periodístico cuando llega a los torneos, reiteró que su objetivo siempre será ayudar a los demás.

Really hurts to see all the devastation that’s going on in Haiti, and I feel like we really can’t catch a break. I’m about to play a tournament this week and I’ll give all the prize money to relief efforts for Haiti. I know our ancestors blood is strong we’ll keep rising ❤️

En este sentido, Osaka, de 23 años, se compromete a donar el dinero del premio del torneo de Cincinnati, sin importar en que posición termine la competición.

Haití fue sacudido por un terremoto de magnitud 7,2 el sábado por la mañana que dejó más de 700 muertos y millones de personas damnificadas.

El padre de Osaka, Leonard Francois, es nativo de Haití y su madre es japonesa.

Thank you to everyone that stayed and watched my practice at @CincyTennis I was really nervous cause it was my first practice in front of a lot of people since COVID started but it was really nice to see everyone again ☺️❤️