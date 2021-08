Entendible el malestar del Gobierno Federal: Zermeño sobre impugnaciones contra Agua Saludable para La Laguna

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, afirmó que es “entendible” el malestar del Gobierno Federal respecto a las impugnaciones jurídicas que se han presentado en contra de las obras del proyecto “Agua Saludable para La Laguna”, esto al argumentar posibles daños ambientales en el Cañón de Fernández.

El mandatario local señaló que la obra es “muy importante” y deberían de tenerse concesiones entre todas las partes, a efecto de que puedan realizarse los trabajos para tener el proyecto operando lo antes posible, siendo posteriormente cuando se puedan hacer algunas adecuaciones para garantizar la sustentabilidad ambiental a largo plazo, todo con el objetivo de que no se afecte a la población de la Comarca Lagunera.

“Bueno es entendible el malestar del Gobierno Federal por una obra muy importante como es traer agua para consumo humano, yo entiendo las preocupaciones que pueda haber de los ecologistas, pero si se revisa el proyecto no hay una afectación ecológica al Cañón de Fernández, es más, va a recibir más agua y quedaría fuera de lo que es el núcleo del Cañón de Fernández, la obra de rebombeo para potabilizar el agua, entiendo ese malestar… Él (López Obrador) no quiere dejar obras inconclusas, entonces yo creo que tenemos que ver todos cómo sí se hace”.

Cabe recordar que ayer domingo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, visitó La Laguna para indicar que el proyecto de “Agua Saludable para La Laguna” no será realizado de manera forzosa, por lo que adelantó que de no retirarse los amparos que se tienen en contra antes del próximo 3 de octubre, la obra no avanzará.