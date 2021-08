El lagunero Andrade y Ric Flair desatan euforia en Triplemanía XXIX

El de Gómez Palacio, Durango, buscaba arrebatarle el megacampeonato a Kenny Omega en una función celebrada en la Ciudad de México, pero que su familia y fanáticos de la Comarca Lagunera, tuvieron oportunidad de disfrutar desde una sala de cine de la ciudad de Torreón.

Sus playeras, máscaras, y artículos oficiales se vieron desfilar ese día, mientras ansiosos esperaban el momento en el que apareciera por primera vez en su carrera en Triplemanía.

La otra sorpresa que acaparó las redes sociales ante las reacciones de los fanáticos de la lucha libre mundial, fue la presencia de su suegro, Ric Flair, quien recientemente terminó su relación con la WWE.

“Gracias Sr. Ric Flair por aceptar estar en mi esquina. Ni en mis sueños más salvajes podría haber imaginado que tendría el honor de poner The figure-4 a su lado y en México”, escribió Andrade en sus redes.

Thank you Mr. @RicFlairNatrBoy for accepting to be in my corner. Not in my wildest dreams could I have ever imagined I would have the honor of putting the figure-4 on by your side….. on top of that in MEXICO @luchalibreaaa les gusto! pic.twitter.com/LgzsrmGOBo