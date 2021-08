La Secretaría del Trabajo en Durango reporta un mínimo porcentaje de contagio de COVID en trabajadores de empresas

Los centros de trabajo son espacios seguros en materia de prevención y de bajo riesgo en transmisión del COVID-19, aseguró Israel Soto Peña, secretario del Trabajo y Previsión Social en el gobierno de Durango. Señaló que se ha detectado un 0.06 por ciento de casos positivos entre el personal de las empresas verificadas.

Explicó que se inició un proceso de inspección muy severo en el estado, enfocado a atender a las empresas con mayor número de trabajadores, con el objetivo de garantizar que se cumplieran las disposiciones en materia de salud. Indicó que se encontró un "relajamiento menor", sobre todo en los espacios donde come el personal o en el transporte, donde se observó que no se respetaba la sana distancia o las barreras físicas estaban deterioradas, en algunos casos, los dispositivos de medición de temperatura no operaban correctamente.

Aseguró que, en términos generales, las empresas tomaban cartas en el asunto de forma inmediata, por lo que se atendían todas estas disposiciones.

"Hemos encontrado alrededor de 150 casos de COVID-19 en dichas empresas, los cuáles se atienen de acuerdo a los protocolos internos de cada una de ellas, se les da puntual seguimiento y eso ha evitado situaciones mayores, lo más que se ha hecho en las empresas, de suspensión de actividades, son la reducción o suspensión en algunas líneas, es decir, suspensión parcial de las actividades propias de los centros de trabajo", expuso.

Hay un total de 249 mil trabajadores en el estado de Durango, por lo que los 150 casos detectados representan un 0.06 por ciento de ese universo. Soto Peña dijo que a todos los trabajadores, en las empresas verificadas, se les proporciona gel antibacterial, jabón, cubrebocas e incluso otro tipo de protecciones, por lo que insistió en que las empresas son seguras para realizar las actividades laborales.

El gobierno de Durango hizo un llamado a cuidarse de las actividades de tipo social, pues indicó que ahí es donde está la fuente mayor de contagios.

