La AMB ordena defensa de Roger Gutiérrez contra Chris Colbert

El Comité de Campeonatos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ordenó el enfrentamiento entre el campeón Superpluma, el venezolano Roger Gutiérrez, y el monarca interino de la categoría, el norteamericano Chris Colbert.

Y es que el organismo envió la comunicación a los equipos de ambos peleadores, que tendrán 30 días para negociar a partir de este lunes 16 de agosto, plazo que finalizará el próximo 15 de septiembre.

La regla de campeonatos C.11 de la AMB dice que el campeón debe defender el título frente al retador oficial cada nueve meses a partir de la fecha en la que obtuvo la faja. En el caso de Gutiérrez, la ganó el pasado 2 de enero y su plazo vencerá el 1º de octubre.

Por otra parte, la regla C.13 de limitaciones de combates, dice que el campeón no puede pelear contra nadie diferente en los 60 días posteriores al vencimiento de ese plazo.

Si las partes no llegan a un acuerdo en el tiempo establecido, la AMB podrá llamar a subasta bajo las condiciones que dicta el reglamento.

Cabe recordar que apenas el sábado pasado, Gutiérrez retuvo su corona al derrotar por decisión unánime al excampeón mundial nicaragüense René “Gemelo” Alvarado, en la pelea semiestelar de la cartelera “Vergil Ortiz vs. Egidijus Kavaliauskas”, que tuvo lugar en el Ford Center at The Star de Frisco, Texas.

Este tercer combate de Alvarado ante Gutiérrez, que tenía un balance de 1-1, se fue nuevamente a la decisión y al final de 12 rounds de acción, en los que parecía que el nicaragüense tenía una ligera ventaja, la decisión de los jueces favoreció al vinotinto Gutiérrez con tarjetas de 116-112, 116-112 y 115-113.