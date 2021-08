'Todos cometemos errores'; Lalo Mora pide perdón desde Torreón tras videos con fans

Hace unas semanas, Lalo Mora fue criticado en redes sociales por un video en el que aparece dándose unos besos en la boca con varias fans.

Algunos usuarios dijeron que no era prudente lo que había hecho ante los incrementos de casos de COVID-19 y otros lo señalaron por la diferencia de edades entre él y las jovencitas; el artista estuvo en Torreón este fin de semana para ofrecer dos conciertos y en entrevista exclusiva habló de lo ocurrido.

En una camioneta que lo transportó del hotel al Coliseo (donde actuó), Mora atendió a El Siglo de Torreón. En el encuentro reveló que la muerte lo acechó el año pasado, pero le dio otra oportunidad "porque aún tengo que pagar muchas deudas en esta vida" y además pidió perdón a su público por lo acontecido con las fanáticas.

"Para mí que me las mandaron, qué casualidad que salió en todos los medios. Las muchachas se me prendieron en la boca y ni modo de aventarlas y aparte pues me encantan las damas, en verdad que no las conocía. Yo creo que alguien me las mandó para quedar mal con mi público.

"Les pido una disculpa grande a mi público querido, a los que piensan mal les digo que somos humanos y todos cometemos errores, discúlpenme si creen que cometí un error. Me dio mucha vergüenza con mis nietas cuando todo esto trascendió", sostuvo.