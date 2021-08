Existe disposición para incluir propuestas con las que se pudiera mejorar el proyecto de Agua Saludable para La Laguna, por lo que se iniciarán mesas de diálogo con los involucrados, informó el gobernador José Rosas Aispuro Torres.

En torno al proyecto que el presidente Andrés Manuel López Obrador condicionó al desistimiento de cualquier juicio de amparo que haya sido promovido ante el Poder Judicial (recurso legal que actualmente tiene suspendida la obra en el Cañón de Fernández, catalogado como Área Natural Protegida desde el 2004), el gobernador de Durango consideró que lo que falta es más información a la sociedad, por lo que se iniciarán esta semana reuniones con todos los actores que tengan algo que aportar.

En tal sentido, enfatizó que se incluirá tanto a quienes han manifestado inquietudes en contra del proyecto como a quienes están a favor.

Explicó que, sin ser especialista en la materia, en el Cañón de Fernández en la actualidad solo corre agua durante cuatro meses al año, pero “con este nuevo proyecto va a correr agua los 12 meses del año, entonces la afectación no es tal”.

No obstante, estableció que si hay propuestas de cómo mejorar el proyecto, están abiertos a ello.

“Estoy seguro que en ese diálogo todo mundo va a coincidir, que por encima de los intereses que pueda haber, que pueden ser legítimos, pero por encima de esos intereses está el interés superior de la gente que requiere agua de calidad para cuidar su salud, pero también requiere agua en cantidad para atender todas sus necesidades”, dijo en rueda de prensa.

Aseguró que no se va a afectar a quienes tienen derechos adquiridos, como agricultores y ganaderos; y reconoció que hay cosas que no se han hecho y que ya no se pueden postergar. “Lo vamos a hacer con toda responsabilidad y seriedad”, concluyó.

Este proyecto contempla una inversión de 10 mil millones de pesos y se prevé que resuelva la problemática del consumo de agua con arsénico en La Laguna.