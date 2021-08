Exparticipante de 'Enamorándonos' exhibe agresión con pistola tras culparlo de contagio de COVID

Este fin de semana el actor y reportero de Televisa, Jonathan Ordóñez exhibió en redes sociales la agresión que recibió por parte de sus vecinos tras culparlo de contargiarse de COVID.

El exparticipante de 'Enamorándonos' de TV Azteca, aseguró que luego de que perdiera a su papá a finales del 2020 por el virus, sus vecinos no han parado de ostigarlo a él y a su mamá por ser 'peligrosos'.

En las imágenes aparece Jonathan o mejor conocido en los foros como 'Pepepepe', con una herida en la frente y sangre por todo su rostro.

"Vean a mí como me dejaron, a mi hermano le quitaron su cadena, se la robaron, a mi mamá le rompieron su nariz. Yo no sé qué le hicimos a esa gente, no sé cuál fue nuestro delito, enfermarnos de COVID, mi papá se murió por eso, desde ahí no nos han dejado de molestar, de hacer este tipo de cosas, de maldades", mencionó en el video.

El actual actor de la telenovela '¿Qué le pasó a mi familia?' reveló también que su mamá sufrió de una fractura en la nariz por las agresiones.

Compañeros del medio como Fer Sagreeb, Julián Gil, Mane de la Parra y Rafael Serdan se pronunciaron en los comentarios y le enviaron mensajes de apoyo por la terrible situación que atraviesa.

Aseguró también que ya se encuentra en la búsqueda de un nuevo departamento para dejar de tener que soportar las agresiones e insultos por parte de los demás habitantes.