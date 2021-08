'No tuvimos claridad a la ofensiva', dice Guillermo Almada

Guillermo Almada reconoció que a su equipo le faltaron variantes ofensivas, en un duelo muy disputado y equilibrado, en la que por otro lado, su arquero y defensiva se mostraron sólidos.

"No tuvimos opciones adelante, fue un partido trabado y parejo" y que consideró de muy peligroso, por el viaje extenuante que tuvieron a Orlando, por el desgaste de sus jugadores.

De las variantes que hizo en su cuadro titular comentó "tuvimos que dosificar a algunos futbolistas, para no estar condicionados más adelante, pero estuvimos muy imprecisos y nos costó generar peligro".

Agregó que en caso de que Alberto Ocejo hubiera concretado su ocasión al final del primer tiempo, el partido sería otro, con muchas posibilidades de quedarse con los tres puntos.

Del duelo ante el Atlas a mitad de semana adelantó: "Vamos a contar con el mismo plantel, no creo que podamos sumar a ninguno, los que descansaron tendrán participación, del resto veremos su recuperación y cómo estarán el lunes".

Y es que el timonel de Santos lamentó la ausencia de alrededor de 7 futbolistas que no tiene a disposición y con los que tendría más variantes ofensivas.

"En los circuitos ofensivos no tuvimos claridad, hubo desgaste, por la poca recuperación, cuando un futbolista no está en plenitud o cansado, lo primero que falla es la precisión, (Omar) Campos es importante, pero también faltan 'Mudo' (Aguirre), (Brian) Lozano, Alessio (Da Cruz), (Ayrton) Preciado, ellos de ofensiva, pero no nos permiten esas variantes, debemos mejorar", confesó,

Explicó que la entrega fue excelente de todos, por lo que en ese renglón, no tiene nada que decir, pero sí deben mejorar muchos aspectos, sobre todos los circuitos ofensivos, reconociendo que Carlos Acevedo estuvo atento a la hora cero.

"Él (Acevedo) está mostrando un gran nivel, Lajud también lo hizo la otra vez y eso reafirma el gran momento por el que pasa Carlitos, esto lo llevará en algún momento (al Tricolor), a nosotros nos alegra y ayuda el momento por el que pasa", finalizó.

HABLA VUCETICH

Por su parte, el estratega de Chivas, Víctor Manuel Vucetich, dejó en claro que les faltó contundencia ante el arco de Santos para poder triunfar.

"Fue el mejor jugador de Santos, gracias a él (Acevedo) no se fueron con la derrota. Me preocuparía si no llegáramos al arco, debemos recordar que Santos es un equipo muy calificado, uno de los mejores planteles del torneo".

"Chivas se hizo presente y en el segundo tiempo, la característica de nuestros jugadores y con los cambios mejoró, pese al desgaste del clima, dando un excelente rendimiento de principio a fin", concluyó.