La actriz Gala Montes sabe bien que las series han tomado fuerza, sin embargo, los melodramas no han perdido fuerza en Latinoamérica; tan es así que no duda en decir: "Las telenovelas son parte de nuestra cultura mexicana".

"La televisión ha tenido muchos ajustes y nunca pensé hacer un drama clásico, una novela como esta, así de clásica y romántica, entonces tener la oportunidad de volver a hacer las novelas con las que crecimos la verdad es que es fascinante", dijo en entrevista exclusiva.

Gala charló con El Siglo de Torreón de su protagónico en Diseñando tu amor, telenovela que ha sido del agrado del público y de varios críticos especializados.

"Me siento contenta y honrada de que a la gente en México y Estados Unidos le esté gustando la novela. Me fascina ser parte de un proyecto que, además de entretener, lleva ética y valores a las personas en sus casitas", compartió.

Vía telefónica, la joven informó que algo que también le agrada presumir es que la historia enaltece los personajes femeninos, como el de ella, de nombre "Valentina".

"Se apoya a las mujeres, se les impulsa en todas las generaciones de actrices con las que contamos. Me atrevo a decir que el productor (Pedro Ortiz de Pinedo) es feminista porque quiere y ama a la mujer, la impulsa a nivel profesional y eso habla muy bonito de él".

Sobre su papel, Gala Montes informó que ha evolucionado de una manera satisfactoria, algo que le da bastante gusto.

"Ha cambiado para bien. Es una chica que viene del campo, de ordeñar vacas y siempre tenía el sueño de ser una diseñadora y vemos que ya lo logró. Con ello, comprobamos que los objetivos se cumplen con esfuerzo y voluntad".

Convencida de que han hecho un buen trabajo, la oriunda de la Ciudad de México compartió que están por terminar las grabaciones, las cuales han efectuado con todas las medidas de sanidad.

"Ya estamos grabando el final. Nos han cuidado en demasía, nos han salido las cosas bien, pese a la pandemia. Sí hemos tenido contagios, sin embargo, todo ha sido controlado y no pasó a mayores. Todo el elenco y el equipo de producción hemos estado muy bien".

Por otro lado, Gala recordó que fue en La niñera (Versión mexicana de The Nanny, protagonizada por Lisset) donde debutó en los escenarios.

"Ahí la hice de 'Elenita'. Fue un proyecto muy especial para mí, ya que cambió mi vida por completo. Nunca creí que porque una directora me viera y me invitara a hacer casting fuera a desencadenar cosas tan lindas como lo es mi ahora profesión. Es un proyecto que me enseñó lo que más amo en la vida; no sé hacer otras cosas más que actuar y cantar".

Agradeció Gala que desde que realizó dicho programa, que proyectó TV Azteca en 2007, no ha parado de trabajar.

"Gracias a Dios. Todo eso ha sido gracias a que mi mamá siempre ha estado detrás de mí, obviamente esto siempre significó una gran responsabilidad; nunca ha sido un juego, es mi trabajo y lo respeto. Tener este proyecto (Diseñando tu amor) es el resultado de 14 años de trabajo".

En cuanto a la música, Gala compartió que tiene varias sorpresas que poco a poco irá desvelando.

"Va muy bien todo. En unos días voy a grabar con una artista a la que yo admiro mucho. Se presentó la oportunidad de laborar con ella y eso me tiene emocionada; ya pronto diré de quién se trata".

Antes de finalizar la charla, Gala Montes reveló qué le gusta hacer, independientemente de su carrera.

"Me encanta bailar. Cuando no estoy laborando estoy viendo qué más puedo hacer en la vida porque no me gusta estar quieta.

"Llevo una vida tranquila. En mi casa tengo un patio donde me gusta reunirme con mi familia", dijo la chica de 21 años.

Elenco

Además de Gala figuran en la telenovela: Juan Diego Covarrubias Ana Belena Martha Julia Armando Araiza