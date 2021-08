Filiales Albiverdes no pueden con Chivas

as filiales de Santos Laguna, no pudieron aprovechar su localía en el TSM y en las dos categorías, no pudieron vencer a las Chivas Rayadas del Guadalajara.

En la Sub-20, a pesar de contar en la cancha con el uruguayo Brian Lozano como refuerzo y que además falló un penal, sucumbieron 1-2 ante el Rebaño Sagrado, quienes marcaron por conducto de Miguel Guzmán al minuto de juego, así como de Oziel Mireles al 46', tras el rechace del penal, que en un principio había atajado el cancerbero Joel García. El zaguero central albiverde Luis Fernando González, marcó al 90' el de la honrilla, para hacer más decoroso el marcador en la cancha 5 del Territorio Santos Modelo (TSM). La escuadra que mandó Omar Tapia a la cancha fue con Joel García, Emmanuel Echeverría, Kevin Antuna, González, Lozano, Salvador Mariscal Jr., Luis Gutiérrez, Jair González Romo, Diego Martínez, Joshua Mancha y Emilio Santillán. Por lo que respecta a la Sub-18 (antes Sub-17) repartió puntos ante los rojiblancos que vistieron en negro, luego de igualar 1-1 durante los 90 minutos del tiempo regular. Carlos Salcido por los tapatíos abrió el marcador, cuando transcurrían 18 minutos de iniciado el cotejo, pero Guillermo Muñoz 120 segundos después, puso cifras definitivas al duelo. El próximo miércoles, los juveniles santistas volverán a fungir como locales, cuando reciban al Atlas.