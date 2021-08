AMLO proyecto de agua

AMLO. Pidió que en septiembre se tenga un debate ordenado para escuchar a todos.

El presidente destacó que se evitará el consumo de agua con arsénico, y dijo que no se hará nada que afecte al medio ambiente y que no se quedarían sin agua los productores.

Próximo, el presidente regresará a La Laguna, esperando que ya haya un consenso.

NúMERO El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, condicionó la ejecución del proyecto de Agua Saludable para La Laguna al desestimiento de cualquier juicio de amparo que haya sido promovido ante el Poder Judicial, recurso legal que actualmente tiene suspendida la obra en el Cañón de Fernández, catalogado como Área Natural Protegida desde el 2004.

Lo anterior durante su visita a las instalaciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), oficinas de la Represa San Fernando en Lerdo, donde fue recibido por el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, y por de gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, así como por los alcaldes de los nueve municipios incluidos en el proyecto, empresarios, miembros de la sociedad civil, ambientalistas y líderes de ejidatarios y campesinos.

El presidente también emplazó a las autoridades locales de Coahuila y Durango, así como a los nueve alcaldes a que ayuden a conciliar todas las opiniones lo antes posible pues el próximo 3 de octubre espera visitar de nueva cuenta La Laguna, esperando que ya exista un consenso.

De lo contrario, dijo, se cancela este proyecto de más de 10 mil millones de pesos para la Comarca Lagunera, cuyo objetivo es aprovechar escurrimientos del río Nazas procedentes de las presas Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco para abastecer de agua potable saludable a 1.6 millones de personas.

"Vengo a decirles que es un buen proyecto para el pueblo, no se perjudica a nadie, pero si ya empezamos con los amparos, no vamos a poder terminar la obra. ¿Ustedes creen que yo voy a confiar en el Poder Judicial? No me estoy chupando el dedo", enfatizó el presidente.

López Obrador también pidió claridad de todos los sectores involucrados puesto que ya hay obras licitadas.

