'Fue un juego trabado', dice Guillermo Almada del Santos vs Chivas

Guillermo Almada se queja o hace notar que su plantel tiene bastante bajas, ausencias que no lo dejan mantener un buen nivel, lo que se notó ante el Guadalajara.

El uruguayo no quiere poner pretextos, pero da sus razones para no pasar del empate ante el chiverío. "No tuvimos los circuitos ofensivos conectados. Fue un juego trabado y parejo y nos faltó precisión. Era un juego muy peligroso para nosotros, veníamos de viaje, con mucha humedad, teníamos que dosificar al plantel, además de tener lesionados…, pero la realidad es que estuvimos muy imprecisos, pero si hubiéramos metido la de Ocejo, el juego se hubiera abierto".

Las ausencias, pesan: "La realidad es que tenemos seis o siete futbolistas que no están a disposición y debemos de afrontar la realidad que estamos viviendo. No hay nada que reclamar, su entrega fue excelente y ahora hay que buscar cómo mejorar".

Para el duelo de media semana ante Atlas, espera, "tener mejores combinaciones en ofensiva, pero lo achaco al desgaste, si un futbolista está cansado lo primero que pierde es la chispa. SI pudiéramos contar con el Mudo (Eduardo Aguirre), (Braian) Lozano, Alessio, las cosas serían diferentes".