Preasure Machine, lo nuevo de The Killers

El grupo, The Killers, lanzó su séptimo álbum de estudio, Pressure Machine, vía Island Records.

El disco fue coproducido por la banda, Shawn Everett y Jonathan Rado (de Foxygen). Todos ellos trabajaron juntos en el álbum aclamado por la crítica de The Killers Imploding The Mirage, lanzado el año pasado.

El lanzamiento viene junto con un video animado de la canción Quiet Town así como la entrega final de una serie de trailers filmados por Danny Clinch y con música e interludios hablados en el álbum.

Cuando la pandemia de COVID-19 cerró la promoción y la gira mundial del majestuoso y aclamado álbum de The Killers del 2020, Imploding the Mirage, "todo se detuvo", dice el líder Brandon Flowers en un comunicado.

"Y fue la primera vez en mucho tiempo para mí que me enfrenté al silencio. Y de ese silencio comenzó a florecer este disco, lleno de canciones que de otra manera habrían sido demasiado tranquilas y ahogadas por el ya clásico ruido de los discos de The Killers. De hecho, por primera vez desde 2004, el impulso implacable y las presiones de estar en una banda de renombre mundial, sacudiendo estadios, se detuvo. Entonces, entra Pressure Machine: una vista a las realidades cotidianas de una pequeña ciudad americana de belleza dura, resultando en el álbum más comedido y resonante de The Killers hasta el momento.

"Pressure Machine, un álbum más tranquilo y basado en el estudio de los personajes, vive directamente en la ciudad natal de Flowers, Nephi, Utah, una comunidad muy unida de 5300 personas sin semáforos, una planta de caucho, campos de trigo y West Hills. Nefi es el lugar donde Flowers pasó sus años de formación (10-16), diciendo que "si no hubiera sido por los avances en la industria automotriz, Nefi en los años 90 podría haber sido la década de 1950", explica en la misiva.

Las canciones del álbum están basadas en los recuerdos e historias de personas que lo impactaron al crecer, intercaladas con comentarios de los actuales lugareños de Nefi sobre su ciudad.