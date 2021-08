El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, condicionó la ejecución de las obras correspondientes al proyecto de Agua Saludable Para La Laguna al retiro de los amparos promovidos ante el Poder Judicial.

El presidente de México también dio un plazo para que sean retirados, a finales de septiembre puesto que para el Domingo 03 de Octubre visitará, dijo, de nueva cuenta La Laguna esperando que ya exista un acuerdo en esta región respecto de si se permitirá o no que se haga este proyecto y que de lo contrario, dijo, se cancela.

VER MÁS: Coahuila ratifica disposición de trabajar para consolidar proyecto de Agua Saludable para La Laguna

"Vengo a decirles que es un buen proyecto para el pueblo, no se perjudica a nadie pero si ya empezamos con los amparos no vamos a poder terminar la obra ustedes creen que yo voy a confiar en el Poder Judicial? No me estoy chupando el dedo, desgraciadamente ya está podrido y hay algunas excepciones para no generalizar pero jueces magistrados y ministros están al servicio de los grupos de mayores intereses y tienen una mentalidad muy conservadora, ultraconservadora, si fuera el Poder Judicial confiable yo diría no hay problema, vamos a litigio, vamos a demostrar que no hay afectaciones pero no nos metamos porque luego nos presentan una denuncia y luego otra y otra y otra y se nos va el tiempo y es un ataque y no se hace la obra y ya hasta hay licitaciones en este caso", dijo López Obrador.

VER MÁS: Que diálogo nos ayude a sacar adelante este proyecto, dice Aispuro sobre Agua Saludable para La Laguna

El presidente de la República pidió a los gobernadores de Coahuila y de Durango así como a los alcaldes de los 9 municipios que le ayuden para convencer a quienes se manifiestan en contra y también para que retiren los amparos.

Politiquería

López Obrador también dijo que había gente hipócrita que se manifestaban a favor del proyecto cuando por otra parte promueven la no realización del proyecto y otros que se dedicaban a la politiquería.

VER MÁS: López Obrador llegó este domingo a Torreón en vuelo comercial

"Vengo pues a que nos ayuden y que decidamos porque es más honesto decir 'no se va a poder' y utilizamos las recursos para otras necesidades y no meternos en algo que nos vaya a afectar, no caer en una trampa; Porque hay gente que está dedicada a la politiquería y en todo esto hay mucha hipocresía también de quienes dicen 'sí apoyamos' pero al mismo tiempo están ayudando a que haya oposición o que se pongan trabas o que se promuevan amparos... Un doble discurso, una doble moral, entonces ya no estamos para eso. Que podamos crear un acuerdo entre todos y convencer a quienes han presentado sus amparos a que los retiren, si no lo retiran no se va hacer la obra.. Así de claro.

Fija plazo para resolver controversia

El presidente propuso un tiempo, hasta finales de septiembre y que los gobernadores de Durango y Coahuila en conjunto con la CONAGUA así como los presidentes municipales, las asociaciones de productores y los mismos ambientalistas tengan un debate ordenado para que se escuche a todos que se informe bien y que después se decida.

VER MÁS: AMLO fija fecha final para decidir sobre Agua Saludable para La Laguna; demanda retiro de amparos

Dijo que espera que para entonces espera se haya resuelto lo de los amparos. También dijo que él no será rehén de nadie.

"El presidente de México no va a ser rehén de nadie, ni de personas, ni de grupos por poderosos que sean y por influyentes que sean o por combativos que sean. Siempre debe prevalecer la justicia.. Les propongo que el domingo 3 de octubre nos veamos a la misma hora, antes de eso, que Germán (titular de CONAGUA) y los gobernadores lleven a cabo todas las consultas y que escuchen a todos. Eso es lo que yo puedo proponer para este asunto", dijo AMLO.

Destaca bondades del proyecto

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó las bondades del proyecto en lo que respecta a la salud, puesto que se dejaría de explotar pozos de agua que tienen alto contenido de arsénico para el consumo humano.

"La salud es un derecho que está por encima de cualquier interés económico, mercantil, comercial y productivo y por encima del progreso porque progreso sin justicia es retroceso... Para que nos ubiquemos de qué se trata", dijo AMLO.

El presidente fue firme en cuanto a que no está dispuesto a desgastarse con este asunto de las voces que se han manifestado en contra del proyecto.

"Sobre este asunto del agua ya tenemos que tomar una decisión porque la verdad así como está actualmente ya es perjudicial, es muy irresponsable que se sigan sobreexplotando los acuíferos y se extraigan agua con arsénico que produce Cáncer y que le quita la vida a niños, niñas y adultos porque es de las zonas del país con más enfermedades de este tipo no sólo por el agua también por la minería", dijo.

Destacó que hay voluntad de parte del gobierno que encabeza en que se realice el proyecto pero que sería lamentable que no se pudiera llevar a cabo al menos en el tiempo que él esté gobernando.

Insistió en que no hay afectación

El presidente insistió en que no hay afectación al medio ambiente ni al Cañón de Fernández.

"Vengo a decirles que no hay afectación y que no haríamos nada que afectará el medio ambiente pues en primer lugar lo tenemos estudiado analizado en segundo lugar no se quedarían sin agua los productores porque se les va a respetar su dotación y no sólo eso, se va a invertir para tecnificar las tierras de riego y vamos a destinar fondos con ese propósito, ya lo estamos haciendo y con menos agua se va a producir lo mismo o más de lo que actualmente se produce. En tercer lugar esta obra va a reparar todo el sistema de conducción de líneas de agua en pueblos y ciudades de los municipios para evitar fugas y aprovechar mejor en agua. Está contemplado hacerlo", dijo el presidente, asegurando que se cuidará que no haya privilegios en el uso del agua y que no haya "huachicol" del agua.