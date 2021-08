Este domingo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, estuvo las oficinas de la represa San Fernando, en las instalaciones de la Conagua, ubicadas en el periférico del municipio de Lerdo, donde se reunió con diferentes actores de la sociedad civil, ambientalistas, líderes campesinos y los gobernadores de Coahuila y Durango, Miguel Ángel Riquelme Solís y José Rosas Aispuro Torres, respectivamente, para tratar el proyecto de Agua Saludable para La Laguna, respecto al cual fijó una fecha final para decidir sobre su continuidad.

Como invitados especiales se encontraron empresarios de La Laguna de Coahuila y Durango, así como los presidentes municipales de los nueve municipios que serán beneficiarios.

El objetivo de esta visita fue conciliar con diferentes asociaciones, autoridades, organizaciones, campesinos e integrantes de la sociedad civil el proyecto de Agua Saludable para La Laguna, que pretende beneficiar a más de un millón 600 mil personas potabilizando el agua del río Nazas, razón por la cual la derivadora y planta de bombeo se pretende que queden ubicadas a orillas del Canal San Jacinto en Lerdo.

La finalidad de este proyecto de Agua Saludable para La Laguna tiene el objetivo de aprovechar agua de la presa Francisco Zarco y reemplazar lo que se extrae de pozos contaminados con arsénico, además de que permitirá recuperar el nivel de acuífero principal al suspender la extracción de norias.

Los municipios que están dentro de este proyecto son por parte de Durango, Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí y Tlahualilo; mientras que de la parte de Coahuila son Torreón, Matamoros, Francisco I. Madero, San Pedro y Viesca.

La inversión que se requiere para el proyecto de Agua Saludable para La Laguna es de más de 11 mil millones de pesos.

Las autoridades federales proyectan tener un ahorro del 40% de agua y el convenio con el módulo de riego es destinar alrededor del 10% de este ahorro para la ciudadanía.

DIÁLOGO Y COMPROMISO

El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, fue el encargado de dar la bienvenida al presidente López Obrador a La Laguna, motivo que aprovechó para llamar al diálogo y la construcción de consensos para echar a andar el proyecto de Agua Saludable.

"No tengo la menor duda de que juntos vamos a brindarle a la sociedad de La Laguna esta demanda histórica", señaló Aispuro sobre la obra, considerando que marcará un antes y un después en la región.

Por su parte, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, reconoció el compromiso del Gobierno federal para atender la problemática del agua en La Laguna y expresó su convencimiento de que Agua Saludable "constituye la mejor solución" para los nueve municipios que serán beneficiados.

"Ambos gobernadores estamos sumados a este esfuerzo. Creemos en el proyecto", manifestó Riquelme Solís, solicitando al presidente López Obrador hacer "todos los esfuerzos necesarios" para concretar la obra, pero sin dejar de lado el diálogo con todos los actores involucrados, sociales y políticos.

En ese sentido, subrayó que se tiene enfrente la "oportunidad histórica" de solucionar una añeja problemática, por tanto, expresó al presidente que desde su función como gobernador siempre está "dispuesto a colaborar con su Gobierno", sea en este rubro o en otros como seguridad y salud.

AMLO FIJA FECHA Y PIDE RETIRAR AMPAROS

Al tomar la palabra, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la importancia del proyecto, "por tratarse de la salud de la gente y la salud es un derecho humano, fundamental. Está por encima de cualquier interés económico, mercantil, comercial, productivo. Está por encima del progreso, porque progreso sin justicia es retroceso".

Bajo este argumento, ponderó urgente tomar una decisión para dotar de agua libre de contaminantes a la Comarca Lagunera. "Podemos ahora resolver este problema de fondo, con esta acción de agua sana, limpia para el consumo doméstico. Lo podemos hacer entre todos, hay voluntad de parte del Gobierno que encabezo y tenemos los recursos", afirmó.

Sin embargo, López Obrador recordó que hay una "oposición legítima", por lo cual defendió su visita para persuadir y convencer sobre los beneficios del proyecto.

"No hay afectación al medio ambiente. No haríamos nada que afectara al medio ambiente. Lo tenemos estudiado y analizado", prometió AMLO ante las dudas, añadiendo que los productores no se quedarán sin agua y que se destinarán fondos para optimizar las líneas de riego "para con menos agua, producir lo mismo o más".

Explicó que la obra implica también la reparación del sistema de líneas de agua para evitar fugas y aprovechar mejor el agua, lo cual requiere inversiones que ya están contempladas.

"No hay afectaciones", reiteró López Obrador, reconociendo que "en otros tiempos había desconfianza, porque algunos acaparaban el agua"; no obstante, señaló que "eso ya no sucede. Ya no son esos tiempos. Ya no es el tiempo en que el Gobierno estaba tomado a beneficio de minorías".

"Vengo a decirles que es un buen proyecto para beneficio de todo el pueblo, no se perjudica a nadie. Es de los proyectos más nobles que pueda haber", expresó el presidente, establecimiento un compromiso de que no se permitirá el "huachicol".

"Vengo a pedirles que nos ayuden, porque, pónganse en mi lugar. Estamos iniciando esta obra, yo no quiero heredar obras inconclusas a los nuevos gobiernos. No quiero que a los nuevos gobernantes les pase lo que a nosotros nos sucedió... Yo no quiero que esta obra la iniciemos y quede inconclusa, y que además derrochemos presupuesto, que es dinero del pueblo", dijo.

Por tanto, indicó tener conocimiento de los amparos presentados, sobre lo cual expresó desconfianza en el Poder Judicial para resolverlos, pues insistió en que algunos jueces y magistrados están a favor de grupos de intereses creados. "¿Entonces qué les pido? ¿A qué vengo? Pues a que nos ayuden y decidamos entre todos. No caer en una trampa, porque hay mucha gente dedicada a la politiquería... a la hipocresía".

"Que podamos llegar a un acuerdo entre todos. Convencer a quienes han presentado estos amparos, que los retiren. Si no los retiran, no se va a hacer la obra. Entonces, les propongo que nos demos un tiempo, que los gobernadores de Durango y de Coahuila nos ayuden, con los presidentes municipales, las asociaciones de productores, los mismos ambientalistas. Que se lleve a cabo un debate ordenado, que se escuche a todos, que se informe bien, y después de un plazo razonable, que decidamos entre todos. En ese tiempo, que se vayan haciendo compromisos, todos los planteamientos que sean viables, justos, para mejorar... Les propongo que para finales de septiembre o principios de octubre, ya que participen todos, se organicen y ya decidimos, aquí, entre todos. Tendríamos que tener para entonces ya resuelto lo de los amparos", pidió López Obrador, fijando como fecha para un próximo encuentro el domingo 3 de octubre de este año, donde confió en contar con un resolutivo sobre Agua Saludable para La Laguna.