Ric Flair sorprende en la gran fiesta de la Triple A con su entrada triunfal

Momentos antes de la lucha, Konnan acudió al camerino de Andrade para planificar una estrategia para la lucha, pero "El ídolo" hizo entrever que tenía preparada una sorpresa al rechazar al cubano. Posteriormente, el exluchador de la WWE entró con su público que lo recibió de una gran manera. Sin embargo, los asistentes hicieron vibrar a la Arena Ciudad de México cuando vieron a "The Nature Boy" entrar y ver que sería el second de la pareja de su hija, Charlotte Flair.

Ric Flair hizo pesar la esquina de Andrade, incluso hubo un momento en el que castigó a Kenny Omega con sus característicos machetazos al pecho y se lució con una figura cuatro aplicada a Konnan. La lucha fue una de las más emocionantes de la noche de Triplemanía XXIX, aunque el Megacampeonato de la Triple A sigue estando en manos de Kenny Omega, quien se vio favorecido con el conteo del Hijo del Tirantes para ganar el combate.

THIS IS THE GREATEST OMG #TriplemaniaXXIX #Triplemania pic.twitter.com/yvkohtT349

Kenny Omega and Ric Flair in the same ring — in Mexico. Pro wrestling in 2021 is absolutely insane #Triplemania pic.twitter.com/18DcTtDZeT