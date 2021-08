Investigadores ven positiva potabilización del agua de la presa; piden medición en los pozos profundos

Ante la visita a la Comarca Lagunera del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, investigadores de Encuentro Ciudadano Lagunero consideraron una necesidad apremiante que los laguneros accedan al agua potable, en virtud de que la que actualmente se suministra está contaminada, principalmente con arsénico flúor, por lo que señalaron que es acertada la intención del primer mandatario de intervenir para solucionar esta grave problemática.

Sin embargo, indicaron que se tiene que reconocer que la causa de desabasto y contaminación de agua para uso doméstico que se provee a los laguneros se origina en la sobreexplotación a que ha estado sujeto el Acuífero Principal durante más de medio siglo, por lo que cualquier medida que se adopte para atender esa problemática debe considerar atender las causas que la provoquen, ya que lamentablemente los gobiernos que le preceden solo aplicaron medidas parciales y temporales, evadiendo el problema principal. Al respecto, consideran que la solución que se dé debe considerar resolver el problema añejo y estructural y no que nuevamente se apliquen medidas como los gobiernos anteriores, la aspiración es tener agua para siempre y no por un tiempo determinado.

Algunas de sus propuestas son: que se pare la sobreexplotación del Acuífero Principal mediante la aplicación de un sistema de medición confiable de las extracciones de agua, ya que, como lo indican los datos oficiales desde hace décadas se extrae el doble (mil 88 Mm3) de lo que se recarga (534.1 Mm3), esto implica que se detenga el robo de agua que se realiza (huachicoleo hídrico de aguas subterráneas) que actualmente es de 441 Mm3, diferencia entre la extracción y lo concesionado (647 Mm3). Indican que esta es la causa del desabasto y contaminación del agua.

Otra propuesta es que, en virtud de que el desbalance entre extracción y recarga tiene 74 años, parar la sobreexplotación no es suficiente para que se recupere el Acuífero Principal, requiere se le ayude mediante recargas inducidas, para lo cual solo es posible disponer de agua superficial del río Nazas mediante la recuperación de los volúmenes que se pierden tanto por deterioro de la infraestructura hidráulica como por el tráfico ilegal de agua que se realiza entre la Conagua y los directivos de la asociaciones de usuarios (huachicoleo hídrico de aguas superficiales).

"Es una decisión más acertada que potabilizar esa agua para que el 95% de ella termine en las pérdidas que se sufren en las redes de distribución urbana y en el drenaje, porque para asear la ropa, la vivienda y otros usos domésticos no se requiere agua potable. Los expertos en geohidrología del IMTA y la UNAM ven atinada la idea de que la recarga se realice a través de dotar un caudal ecológico al cauce seco del río Nazas en el tramo que atraviesa la zona metropolitana, lo que implica recuperar nuestro río como parte de la identidad que como laguneros tenemos", expresó el organismo.

También señaló que, ante la apremiante necesidad de atender el desabasto de agua que sufre la población, agravado durante la temporada de calor y por la pandemia de COVID-19, apoyan las medidas que se apliquen para recuperar las pérdidas que se tienen en las redes de distribución urbana y proponen se cree una red de garrafoneo que cubra la demanda de agua para ingesta y elaboración de alimentos, con la cual se abastezca de agua subsidiada a las colonias populares y ejidos en condiciones vulnerables, para que no tomen agua contaminada.

Indicaron que "cualquier proyecto que pretenda atender una problemática tan grave como la que sufrimos los laguneros, no debe basarse en la destrucción de la naturaleza, por ello apoyamos la decisión que tomo Prodenazas de impedir se dañe el Cañón de Fernández, por lo que coincidimos de que no se debe autorizar proyecto alguno dentro de un área natural protegida".

El organismo aclaró que su postura no debe verse como una oposición al importante esfuerzo que realiza el gobierno federal de atender la grave problemática hídrica de los laguneros, ni tampoco como una oposición al mismo, por el contrario, se busca sumar esfuerzos para que se resuelva.

"El hecho es que la propuesta que le presentaron, quienes se la hayan presentado, no es la más viable para que tengamos asegurada los disponibilidad de agua saludable para siempre, no solo para uso doméstico sino para todos los usos posible, y no únicamente por 25 años". En este sentido, pidieron revisar la opción que se pretende adoptar.